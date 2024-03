Miền Nam nắng nóng kỷ lục

Ngày 12-3, Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc bộ tiếp tục hửng nắng, nhiệt độ tăng cao lên mức 25 độ C (buổi trưa, gây cảm giác oi nóng nếu mặc 2-3 lớp áo đi đường). Dự báo từ ngày 13-3, nền nhiệt Hà Nội giảm trở lại và từ ngày 14 đến 15-3 sẽ có mưa phùn, mưa bụi, sương mù trở lại kèm nồm ẩm.

Hà Nội hửng nắng ấm, thậm chí cảm giác oi nóng vào trưa - chiều. Chụp tại ngã năm Khâm Thiên chiều 12-3. Ảnh: VĂN PHÚC

"Vùng mưa tập trung ở Đông Bắc bộ bao phủ đến phía Đông dãy Hoàng Liên Sơn", một chuyên gia khí tượng thông tin.



Đánh giá về đợt nắng nóng ở Nam bộ, các chuyên gia khí tượng cho biết, tại khu vực Đông Nam bộ đã xảy ra tình trạng nắng nóng kỷ lục (tính từ đầu năm đến nay) vào ngày 11-3 vừa qua.

Theo đó, nhiệt độ đo tại Đồng Phú - Bình Phước đạt tới 38,5 độ C; tại TPHCM đạt 37 độ C; nhiều nơi cũng đạt 37-38 độ C... Nguyên nhân do tác động của hiện tượng El Nino hoạt động mạnh, gây nắng nóng kéo dài hơn 1 tháng qua.

Trong ngày 12-3, nền nhiệt tại TPHCM và Đông Nam bộ đã giảm khoảng 1 độ C so với hôm qua 11-3 và dự báo ngày 13-3, tình trạng nắng nóng vẫn tiếp diễn với nền nhiệt như ngày 12-3.

Nắng nóng còn kéo dài ở Nam bộ. Ảnh minh họa

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, đợt nắng nóng tại TPHCM và Nam bộ còn kéo dài đến ngày 23-3 mới có mưa cục bộ. Sau khoảng 3 ngày có mưa trái mùa, lại nắng nóng.

"Kỷ lục nắng nóng thiết lập vào ngày 11-3 vừa qua tại TPHCM và Bình Phước chỉ là so sánh trong đợt nắng nóng từ đầu năm 2024 đến nay. Còn thời gian tới, cường độ nắng nóng tại TPHCM và Nam bộ còn cao hơn nữa, lập kỷ lục nữa", một chuyên gia khí tượng chia sẻ dự báo với PV Báo SGGP vào tối 12-3.

VĂN PHÚC