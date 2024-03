Miền Bắc nắng ấm, miền Nam bớt nắng nóng

Sáng 21-3, ánh nắng trở lại Hà Nội, về chiều nắng ấm. Ảnh: VĂN PHÚC

Theo dữ liệu quan trắc của các trung tâm dự báo thời tiết tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sáng sớm 21-3, nhiệt độ tại Hà Nội khoảng 15-16 độ C. Ghi nhận thực tế, Hà Nội sáng nay lạnh, không mưa, trời quang mây và có nắng sớm.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai dẫn các dữ liệu nhận định, dần về chiều nay, Hà Nội và hàng loạt nơi ở miền Bắc sẽ có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất đạt khoảng 25 độ C, trời nắng ấm. Đến cuối tuần này, Hà Nội tiếp tục có nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 31 độ C.

Hoa Phong Linh cuối mùa vẫn nở rải rác trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông - Hà Nội). Ảnh: VĂN PHÚC

Còn ở Nam bộ, hôm nay vẫn tiếp tục có nắng nóng nhưng cường độ bắt đầu giảm hơn so với hôm 20-3, do tác động nhẹ của gió Đông Bắc. Nhiệt độ cao nhất tại TPHCM dự báo chỉ khoảng 33-34 độ C. Nắng nóng giảm cường độ khoảng 2-3 ngày sau đó lại tăng trở lại từ ngày 25-3 (dự báo vào ngày 26-3, nhiệt độ TPHCM có thể đạt mức cao nhất là 37-38 độ C).

