Nam bộ: Nhiều nơi nắng nóng 39-40 độ C

Cụ thể, nhiệt độ cao nhất đo tại trung tâm Tây Ninh chiều nay là 40,8 độ C; tại Bình Phước là 40,2 độ C; tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) là 39,2 độ C; tại Biên Hòa (Đồng Nai) là 37,8 độ C… Nhiệt độ tại Ba Son (TPHCM) cũng đã lên tới 37,4 độ C (hôm qua 19-3 là 36,6 độ C).

Nhiệt độ tại Tây Ninh chiều 20-3

Nhiệt độ tại Phước Long (Bình Phước) chiều 20-3. Nguồn dữ liệu: Trung tâm DBKTTVQG

Kỷ lục nắng nóng gần đây ở Nam bộ là ngày 11-3 (tính từ đầu năm). Theo đó, nhiệt độ đo tại Đồng Phú - Bình Phước đạt 38,5 độ C; tại TPHCM đạt 37 độ C; nhiều nơi cũng đạt 37-38 độ C... Nguyên nhân do tác động của hiện tượng El Nino hoạt động mạnh, gây nắng nóng kéo dài hơn 1 tháng qua. Như vậy, đợt nắng nóng hôm nay 20-3 đã vượt mức cao nhất vào ngày 11-3 (chỉ tính từ đầu năm 2024 đến thời điểm này).

Các chuyên gia khí tượng dự báo từ khoảng ngày 25-3 đến ngày 28-3, nhiệt độ tại TPHCM và miền Đông có thể cao hơn nữa (có thể lên tới 38 hoặc 39 độ C) trước khi có mưa cục bộ từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 rồi nắng nóng quay trở lại.

VĂN PHÚC