Miền Bắc nóng lên trước khi đón đợt không khí lạnh

Theo các chuyên gia khí tượng, bắt đầu từ ngày mai 26-9, nhiệt độ ở miền Bắc sẽ tăng trở lại, đạt mức cao nhất khoảng 34 độ C sau 3 ngày bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh.

Tuy nhiên, từ ngày 28-9 đến 31-9, miền Bắc có thể lại có mưa rào trước khi có đợt gió mùa Đông Bắc thứ hai di chuyển xuống. Từ khoảng ngày 1-10 đến 5-10, không khí lạnh sẽ trở nên rõ rệt hơn.

Dự báo đầu tháng 10, Hà Nội sẽ có đợt không khí lạnh thứ 2. Ảnh minh họa

Hiện tại, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ đang xảy ra hiện tượng dông nhiệt có kèm sấm sét. Người dân cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là tại Tây Nguyên đã xuất hiện một số vị trí có nguy cơ sạt lở.

Còn theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ nay đến khoảng ngày 20-10, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với giá trị trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam bộ sẽ có nhiệt độ cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với TBNN, một số nơi có thể vượt quá mức này.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo sẽ xảy ra với mức độ tương đương TBNN, với khoảng 2,1 cơn bão trên biển và 0,9 cơn đổ bộ vào đất liền.

Trên toàn quốc, lượng mưa sẽ ở mức xấp xỉ TBNN, nhưng khu vực Trung Trung bộ có khả năng xuất hiện lượng mưa cao hơn 15-30% so với TBNN.

Trong thời gian này, sẽ có nhiều ngày mưa, mưa rào và dông, với khả năng xuất hiện những đợt mưa lớn diện rộng, đặc biệt là tại khu vực Trung bộ.

VĂN PHÚC