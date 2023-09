Miền Bắc sắp đón 1 đợt mưa lớn diện rộng

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày 7-9, từ Nghệ An đến Bình Định, vùng Tây Nguyên và Nam bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (có nơi trên 70mm, tập trung vào chiều và đêm).