Miền Bắc sương mù về đêm và sáng, miền Nam ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 20 đến 29-12, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét về đêm và sáng, Trung bộ mưa rải rác (cục bộ có mưa to), Nam bộ đang bước dần vào mùa khô.

Cụ thể, từ ngày 20 đến 21-12, tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng, trời rét do không khí lạnh tăng cường yếu.

Thời tiết Nam bộ tương đối ổn định, đang bước dần vào mùa khô. Trong ảnh, nông dân ở tỉnh Tây Ninh thu hái chanh không hạt. Ảnh: PHÚC HẬU

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác. Từ đêm 20-12, khu vực này có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc của khu vực này, đêm và sáng trời lạnh.

Các khu vực khác (bao gồm Nam bộ), chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, ban ngày trời nắng.

Từ đêm 21 đến ngày 29-12, Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù. Riêng khoảng đêm 23 và ngày 24-12, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa phùn do ảnh hưởng tiền không khí lạnh tăng cường. Đêm và sáng sớm, trời rét. Từ khoảng ngày 25-12, không khí lạnh tăng cường, vùng núi Bắc bộ có rét đậm.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác (cục bộ có nơi mưa to).

Các khu vực còn lại (bao gồm Tây Nguyên, Nam bộ), ban ngày nắng, thời tiết tương đối ổn định, bước dần vào mùa mưa.

Dự báo xu thế khí hậu đến ngày 10-1-2026, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, nhiệt độ trung bình ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ cao hơn 0,5 - 1 độ C, có nơi trên 1 độ C so với mọi năm. Năm nay, không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, song vẫn có khả năng gây các đợt rét đậm, rét hại, nhất là tại vùng núi và trung du Bắc bộ.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, trong vòng 3 tuần tới, khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, gió mạnh do không khí lạnh và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm vẫn có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, giao thông và đời sống dân sinh.

PHÚC VĂN