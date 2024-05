Miền Bắc vẫn có mưa to, miền Nam có thể mưa chuyển mùa chiều nay

Khoảng 4-5 ngày nay, miền Bắc liên tục xuất hiện mưa rào, trời mát. Ảnh: P.H.S

Theo thông tin được chia sẻ từ nhiều người dân sống ở Hà Nội và miền Bắc, sáng nay 10-5, hàng loạt nơi vẫn có mưa rào, mưa to nên trời rất mát, dễ chịu. Nhiệt độ Hà Nội buổi sáng chỉ 24-25 độ C, đến trưa cao nhất chỉ 30-31 độ C.

Tại các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Phòng… đã có mưa to (xuất hiện một cơn rồi tạnh hoặc kéo dài nhiều cơn mưa).

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mưa tập trung ở vùng núi Bắc bộ với lưu lượng tại một số điểm đo như: Hà Nì (Điện Biên) 70mm, Cao Sơn (Lào Cai) 65mm, Púng Tra (Sơn La) 58mm, Du Già (Hà Giang) 87mm, Hồng Trị (Cao Bằng) 78mm, Lăng Can (Tuyên Quang) 90mm…

Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân mưa rào liên tục xuất hiện ở miền Bắc nhiều ngày nay do không khí lạnh trái mùa di chuyển từ phía Bắc xuống, tạo những dải mây lớn kéo dài từ Bắc Lào qua Bắc bộ của Việt Nam sang Quảng Tây (Trung Quốc).

Ảnh radar thời tiết cảnh báo Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc có thể mưa do có một dải mây rộng vắt ngang Bắc bộ, sáng 10-5

Dự báo trưa nay, nhiều nơi ở miền Bắc hửng nắng (nhưng không nắng nóng). Riêng vùng núi phía Bắc vẫn có mưa rào về đêm và sáng (lưu lượng 10-30mm, có nơi 70mm).

Dự báo Trung bộ hôm nay trời nắng, nhiệt độ cao nhất tại Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam) là 30-31 độ C. Từ mai 11-5, nhiệt độ miền Trung tăng dần, có nơi 34-35 độ C.

Nam bộ hôm nay vẫn nắng nóng vào buổi trưa nhưng đến chiều có thể nhiều mây, xuất hiện mưa dông chuyển mùa. Vùng mưa cũng phát triển ở khu vực Nam Tây Nguyên.

VĂN PHÚC