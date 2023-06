Miền Trung nắng nóng đến hết tháng 6

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, hôm qua (13-6), khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định có nắng nóng, nhiệt độ tại Tây Hiếu (Nghệ An) là 37,4oC, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,3oC, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 38oC, Tam Kỳ (Quảng Nam) 37,2oC, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,2oC, Hoài Nhơn (Bình Định) 38,2oC…

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt nắng nóng ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Một số chuyên gia khí tượng nhận định, đợt nắng nóng này ở miền Trung sẽ kéo dài liên tục đến hết tháng 6.

Tại Hà Nội và miền Bắc, trạng thái mát trời chỉ kéo dài đến thứ 6 tuần này, sau đó sẽ bước vào đợt nắng nóng mới. Theo ông Trần Hồng Thái, Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng - thủy văn, trong hôm nay, xác suất mưa ở Hà Nội lên tới 85%, còn tại TPHCM là 60%.

Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở vùng núi Trung bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.