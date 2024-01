Mổ bắt thành công em bé bị dị tật tim bẩm sinh ngay trong bụng mẹ

Đúng 9 giờ 17 phút ngày 30-1, bé trai nặng 2,9kg bị tim bẩm sinh trong bào thai đã được thông tim can thiệp xuyên tử cung ngay trong bụng mẹ hôm 12-1, đã chào đời. Bé bị tim bẩm sinh nặng, có dị tật tim bẩm sinh không có lỗ van động mạch phổi, thiểu sản thất trái.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, thai phụ chấm dứt thai kỳ khi em bé được 37 tuần 4 ngày. Em bé khóc to và ngay lập tức được thực hiện da kề da với ba mẹ. Khi siêu âm tim trực tiếp tại phòng mổ, dòng máu qua chỗ hẹp (bé không có lỗ van động mạch phổi) đánh giá mức độ hẹp trung bình; không cần thiết phải can thiệp tiếp. Bé được thở oxy ngay sau sinh và chuẩn bị đón về Bệnh viện Nhi đồng 1 để can thiệp thêm.

“Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ siêu âm lại, đánh giá mức độ 24 giờ sau sinh. Các bác sĩ tiên liệu, bé cần can thiệp tim trong phòng sinh là không cần thiết, ngoạn mục vượt ngoài mong đợi. Đánh giá bước đầu đã thành công", bác sĩ Thanh Hương thông tin.

Là người trực tiếp mổ bắt con cho sản phụ, bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, đây là ca đầu tiên thực hiện tại Việt Nam nói riêng và Châu Á nói chung. Để chuẩn bị cho ca mổ, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã báo cáo lãnh đạo Sở Y tế TPHCM duyệt từng chi tiết, phương tiện kỹ thuật, phối hợp nhịp nhàng giữa sản – nhi để thực hiện. Bên cạnh đó, dự kiến những trường hợp xấu nhất, trao đổi với gia đình tư vấn trước, trong và sau quá trình chào đón em bé.

“Sau 25 phút ca mổ bắt con thành công, sản phụ rất xúc động khi có chồng bên cạnh ôm con và thực hiện phương pháp da kề da sau sinh. Chúng tôi thấy những giọt nước mắt của hạnh phúc của sản phụ và chồng, cuộc mổ rất thành công. Ekip thực hiện ca mổ được chuẩn bị rất chu đáo với 4 bác sĩ chuyên khoa Nhi, 4 bác sĩ chuyên khoa sản, 5 bác sĩ gây mê, 4 bác sĩ phẫu thuật và ekip sẵn sàng bên ngoài chuẩn bị đưa em bé về Khoa Hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị”, bác sĩ Trần Ngọc Hải thông tin.

Đúng 10 giờ 35 phút, em bé đã được đưa về Bệnh viện Nhi đồng 1 để trực tiếp theo dõi, điều trị.

THÀNH SƠN