4 yếu tố làm nên thành công 2 ca can thiệp tim trong bào thai

Ngày 15-1, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, 2 trường hợp tim bẩm sinh rất nặng của bào thai đã được can thiệp thành công chỉ cách nhau 7 ngày vừa qua, tại TPHCM do chính các bác sĩ của thành phố thực hiện.

Việc thông tim can thiệp cho trẻ nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh vốn đã rất khó mà nay lại là thông tim can thiệp cho bào thai đang mắc bệnh tim bẩm sinh nằm trong bụng mẹ ở độ tuổi 29-32 tuần là một điều kỳ diệu và kỹ thuật chuyên sâu này đã ngăn chặn được diễn tiến xấu và nguy cơ gây tử vong khó tránh khỏi trong bụng mẹ hoặc ngay sau khi sinh ra do cả hai đều mắc phải 2 loại dị tật tim bẩm sinh rất nặng.

4 yếu tố quyết định sự thành công của 2 trường hợp thông tim can thiệp bào thai đầu tiên này là: chính xác trong kỹ thuật siêu âm chẩn đoán tim bẩm sinh bào thai của các bác sĩ chuyên ngành Tim mạch Nhi của Bệnh viện Nhi đồng 1, các bác sĩ đã chẩn đoán chính xác các tổn thương của tim bào thai, từ đó mới hướng dẫn cho can thiệp thông tim bào thai chính xác; trải nghiệm tay nghề ở mức chính xác tuyệt đối trong lĩnh vực can thiệp bào thai của các bác sĩ Sản khoa Bệnh viện Từ Dũ; trải nghiệm tay nghề ở mức chính xác tuyệt đối trong lĩnh vực thông tim can thiệp của các bác sĩ chuyên ngành thông tim can thiệp trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng 1 và yếu tố quan trọng thứ 4 không thể không nhắc đến chính là sự chủ động phối hợp, hợp tác tất cả vì người bệnh của các bệnh viện trên địa bàn TPHCM, cụ thể là phối hợp Sản – Nhi của Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1.

Bệnh tim bẩm sinh là một trong những loại dị tật bẩm sinh phổ biến nhất, xảy ra ở khoảng 6 trên 1.000 trẻ sơ sinh còn sống. Đây là nguyên nhân số 1 gây tử vong ở trẻ sơ sinh do dị tật bẩm sinh ở hầu hết các nước phương Tây. Ngoài gánh nặng cho đứa trẻ và gia đình, gánh nặng tài chính cho y tế và xã hội còn rất cao. Tại Hoa Kỳ, chi phí liên quan đến bệnh tim bẩm sinh ước tính hơn 1,4 tỷ USD mỗi năm.

