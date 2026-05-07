Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis. Ảnh: TTXVN

Thủ hiến Devendra Fadnavis nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm bang Maharashtra, trung tâm tài chính - thương mại của Ấn Độ. Thủ hiến chúc mừng Tổng Bí thư được Quốc hội khóa XVI bầu giữ trọng trách mới và vui mừng trước việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Giới thiệu về những thế mạnh và tiềm năng của bang, Thủ hiến mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực như dược phẩm, nông nghiệp, du lịch, cơ sở hạ tầng và sớm có đường bay thẳng giữa bang Maharashtra và TPHCM. Thủ hiến nhấn mạnh hai địa phương đã có kết nghĩa là hai đầu tàu tăng trưởng của hai nước, có tiềm năng lớn trong hợp tác kinh tế - thương mại, thành phố thông minh, doanh nghiệp khởi nghiệp, du lịch và cần sớm thành lập tổ công tác chung để triển khai hợp tác. Thủ hiến hoan nghênh việc tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác quy mô lớn với Chính quyền bang Maharashtra trên nhiều lĩnh vực, coi đây là minh chứng sinh động cho tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai bên và đề xuất hai bên tổ chức diễn đàn doanh nghiệp thường niên luân phiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm bang Maharashtra; trân trọng cảm ơn ngài Thủ hiến và Chính quyền bang đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc bang Maharashtra đã tích cực phối hợp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, qua đó tạo không gian kết nối hiệu quả, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực về thương mại và đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Tổng Bí thư đánh giá cao những ý tưởng hợp tác giữa bang Maharashtra và TPHCM và khẳng định dù thế giới có biến động, nhìn lại lịch sử quan hệ hai nước và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với nhiều thành quả, có thể tự hào quan hệ hai nước ngày càng bền chặt, mang lại lợi ích cho hai đất nước, vì hòa bình ổn định, phát triển của khu vực.

Đánh giá cao những tiềm năng và thế mạnh của bang Maharashtra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nơi đây không chỉ là nơi hội tụ các tập đoàn lớn, trung tâm tài chính và thị trường chứng khoán hàng đầu, mà còn là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng và trung tâm văn hóa - giải trí sôi động, gắn với ngành công nghiệp điện ảnh Bollywood nổi tiếng toàn cầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định dù Mumbai là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm Ấn Độ lần này, song lại mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nơi kỳ vọng sẽ mở ra những hướng hợp tác đột phá, tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ sau một thập kỷ phát triển.

Thủ hiến Devendra Fadnavis bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến những chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về định hướng phát triển của Việt Nam, nhất là các cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt như năng lượng, hạ tầng, cảng biển, dầu khí, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và chuyển đổi số. Thủ hiến cam kết Chính quyền bang Maharashtra sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh lâu dài tại đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc TPHCM và Mumbai là cặp địa phương đầu tiên thiết lập quan hệ kết nghĩa; cho rằng đây không chỉ là thỏa thuận giữa hai trung tâm kinh tế lớn, mà còn là sự kết nối giữa hai hệ sinh thái phát triển năng động, có khả năng bổ trợ lẫn nhau lâu dài trong cấu trúc hợp tác đa tầng giữa hai quốc gia; khẳng định quyết tâm tăng cường trao đổi, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương hai nước. Hai bên nhấn mạnh việc cần tiếp tục nhân rộng các dự án/mô hình đầu tư hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực có thế mạnh và bổ trợ lẫn nhau như phát triển đô thị hiện đại, tài chính - ngân hàng, đổi mới sáng tạo, logistics, kết nối cảng biển và hạ tầng; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhằm triển khai ngay thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, các bộ, ngành, địa phương của cả hai bên cần triển khai hiện thực hóa các cam kết, tăng cường hợp tác kinh tế - tài chính, kết nối nhân dân, doanh nghiệp, giáo dục đào tạo văn hóa, tôn giáo.

TTXVN