Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam - Ấn Độ

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 7/5 theo giờ địa phương, tại thành phố Mumbai thuộc bang Maharashtra, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Shri Devendra Fadnavis - Thủ hiến bang Maharashtra, cùng lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai bên.

Các thỏa thuận gồm có:

1. Biên bản ghi nhớ về tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, kết nối doanh nghiệp giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ.

2. Biên bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hợp tác, hướng tới việc mở rộng các cơ hội quản lý dòng tiền, tài trợ vốn tàu bay, cung cấp các giải pháp quản trị tài chính và các lĩnh vực khác giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và JP Morgan Chase.

3. Hợp tác triển khai các dự án văn hóa – du lịch, trọng tâm là sản xuất phim SILA và tổ chức sự kiện Namaste Vietnam, nhằm quảng bá hình ảnh, kết nối hai thị trường và thúc đẩy du lịch song phương giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cùng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn MTV và Innovations India.

4. Công bố hợp tác phát triển hạ tầng sân bay giữa Công ty cổ phần tập đoàn Mặt trời (SUN GROUP) và GMR GROUP, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác hạ tầng và kết nối hàng không giữa Việt Nam và Ấn Độ, tạo tiền đề mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác thương mại giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không - du lịch.

Thỏa thuận với GMR Group: Nâng tầm hạ tầng hàng không với chuẩn mực vận hành quốc tế; hợp tác toàn diện trong hệ sinh thái sân bay của Sun Group tại Việt Nam; phối hợp thúc đẩy kết nối hàng không và hợp tác dịch vụ sân bay giữa hai quốc gia, bao gồm việc nghiên cứu phát triển các đường bay mới kết nối Phú Quốc với các sân bay trọng điểm trong mạng lưới của GMR Group nhằm tăng cường dòng khách du lịch và thúc đẩy giao thương song phương.

5. Công bố hợp tác và công bố các đường bay tới Ấn Độ giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn hàng không Mặt trời Phú Quốc và MINAR GROUP. Quảng bá điểm đến Phú Quốc và hệ sinh thái của Sun Group, đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối của Sun PhuQuoc Airways tới thị trường Ấn Độ.

6. Thỏa thuận hợp tác đề ra khuôn khổ chung cho hợp tác chiến lược giữa các bên liên quan đến dịch vụ hàng không, dịch vụ sân bay và hàng không, vận tải hàng không và logistics, dịch vụ thương mại phi hàng không, trải nghiệm hành khách, và việc tìm kiếm cơ hội phát triển và vận hành sân bay tại Việt Nam giữa Vietjet Air và GMR Airports Limited.

7. Khung hợp tác chiến lược trong lĩnh vực du lịch nhằm khai thác chuỗi khách sạn Roseate tại Ấn Độ, lĩnh vực phục vụ mặt đất, công nghệ và chuyển đổi số giữa Vietjet Air và Bird Group.

8. Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, phân phối, thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao của Hetero Labs tại Việt Nam giữa Tổng Công ty dược Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hetero Labs.

9. Biên bản ghi nhớ về việc tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, kết nối doanh nghiệp giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (Assocham).

10. Biên bản ghi nhớ về việc tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, kết nối doanh nghiệp giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổ chức Doanh nghiệp Ấn Độ toàn cầu (IBF).

11. Biên bản ghi nhớ về Hỗ trợ giải quyết và trao đổi kinh nghiệm trong tranh chấp thương mại giữa Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam – VIAC và Trung tâm trọng tài quốc tế Ấn Độ - IIAC.

12. Thỏa thuận Hợp tác phát triển tuyến container Việt Nam - Ấn Độ và cơ sở hạ tầng logistics giữa Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Century Plyboards (India) LTD, còn gọi là Century Group.

13. Biên bản ghi nhớ đối tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2028 giữa VINPEARL và Thomas Cook nhằm tăng cường chia sẻ thông tin thị trường và phối hợp marketing – bán hàng; tôn trọng tệp khách hàng và nâng cao trải nghiệm dịch vụ; hợp tác quảng bá du lịch Việt Nam và thương hiệu Vinpearl tại Ấn Độ; triển khai đào tạo, tổ chức chuyến khảo sát sản phẩm; phát triển sản phẩm trải nghiệm gắn với Vinpearl và thực hiện các hoạt động tiếp thị chung tại thị trường Ấn Độ.

14. Biên bản ghi nhớ đối tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2028 giữa Công ty cổ phần VINPEARL và SOTC.

15. Biên bản ghi nhớ đối tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2028 giữa Công ty cổ phần VINPEARL và Make My Trip.

16. Biên bản ghi nhớ về Hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, lữ hành giữa Vietravel và Make My Trip.

17. Biên bản ghi nhớ về Thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược thông qua việc thành lập liên doanh sản xuất vật liệu polymer công nghệ cao tại Ấn Độ giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cao POLYMER Q&T và Pigments & Allieds.

18. Biên bản ghi nhớ về việc cung cấp và mở rộng sản phẩm cuộn thép không gỉ tại thị trường Ấn Độ giữa Công ty cổ phần TVL và Hempshier Steel Pvt Ltd.

19. Biên bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến xuất khẩu gia vị Việt Nam - Ấn Độ giữa Công ty cổ phần MARINA CAPITAL (thành viên Liên minh Invest Global) và The All India Spices Importers Federation (AISIF).

20. Hợp đồng khung về phát triển dịch vụ vận tải container kết nối Việt Nam - Ấn Độ giữa Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Seahorse Ship Agencies Pvt Ltd.

21. Biên bản ghi nhớ về việc cam kết tăng cường phối hợp xây dựng sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao trải nghiệm du khách trên tinh thần hợp tác bền vững giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist và WOW INDIA TRAVEL & TOURS (P) LTD.

22. Biên bản hợp tác giữa Công ty cổ phần BIOWAY GROUP và Đại học Nông nghiệp Professor Jayashankar Telangana (PJTAU) nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác triển khai và đánh giá công nghệ BIOWAY chuyển đổi rác thải hữu cơ thành phân bón tại bang Telangana (Ấn Độ).

Hai bên phối hợp xây dựng mô hình trình diễn thí điểm, thực hiện thử nghiệm khoa học, thúc đẩy quản lý rác thải bền vững và phát triển sản xuất phân bón hữu cơ.

23. Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực du lịch, lữ hành giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn ORCHID INDOCHINA và Công ty trách nhiệm hữu hạn ΖΕNITH LEISURE HOLIDAYS.

24. Biên bản Tư vấn đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô tô giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn INVESIFY quốc tế và Tập đoàn Jayashree.

25. Biên bản hợp tác Phát triển thị trường tại Việt Nam về các sản phẩm kim cương giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn KIM CƯƠNG & Trang sức ASIAN STAR và ASIAN STAR GROUP.

26. Biên bản hợp tác thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa 365 Group JSC và Statiq trong phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại Việt Nam, chuyển giao và nội địa hóa công nghệ sạc nhanh EV, hợp tác hệ thống lưu trữ năng lượng, giải pháp quản lý đội xe điện và tìm kiếm cơ hội đồng đầu tư trong lĩnh vực trạm sạc EV tại Việt Nam và ASEAN.

27. Biên bản hợp tác chuyển giao về các giải pháp AI, ứng dụng trong quản trị chuỗi bán hàng giữa Công ty cổ phần thương mại truyền thông tốc độ và Công ty chuyên về Công nghệ, năng lượng và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo TTXVN