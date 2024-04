Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa

Chiều 12-4, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm khoa học Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì.