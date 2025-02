Mời độc giả góp ý 6 công trình khởi nghiệp sáng tạo được đánh giá từ 80 điểm trở lên

Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 4, thuộc lĩnh vực Khởi nghiệp sáng tạo đã tổ chức họp, đánh giá và chấm điểm vòng 1 đối với 30 hồ sơ, công trình để chọn lọc các công trình chất lượng trình Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố.

Theo đánh giá của hội đồng, các đề tài, công trình tham gia giải thưởng năm nay liên quan đến các nội dung: chuyển đổi số, phát triển bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế… Chất lượng các công trình có tác động nhất định đối với sự phát triển của TPHCM. Một số nhóm sản phẩm có tiềm năng, có thể giúp các ngành nghề của thành phố phát triển. Cùng với đó, một số công trình mang tính nghiên cứu cao, có thể đưa vào ứng dụng tại các ngành, lĩnh vực.

Sau vòng sơ khảo, Hội đồng lĩnh vực Khởi nghiệp sáng tạo đã chọn 6 công trình, giải pháp để vào vòng trong.

Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng giới thiệu tóm tắt 6 công trình của lĩnh vực Khởi nghiệp sáng tạo được xét vào vòng chung khảo và mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc về các công trình này.

Mời bạn đọc xem tóm tắt 6 công trình của lĩnh vực Khởi nghiệp sáng tạo tại đây.

6 công trình, đề tài gồm:

1. Du lịch cộng đồng Thiềng Liềng của Hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ du lịch Thiềng Liềng.

2. Sáng chế dây chuyền chế biến chocolate và ca cao hoàn chỉnh, chuyển giao công nghệ đồng hành phát triển ngành chế biến sâu ca cao Việt Nam của Công ty TNHH Sô Cô La Hallelu.

3. Nhựa sinh học hòa tan trong nước của Công ty CP PVA Pro.

4. Hệ thống dịch vụ xe buýt hai tầng thoáng nóc Hop on Hop off tham quan ngắm cảnh thành phố-Giải pháp du lịch thông minh, bền vững tại Việt Nam của Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam.

5. Magix – giải pháp đóng gói tối ưu trong thương mại điện tử của Công ty CP giải pháp đóng gói Magix.

6. Giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Công ty CP Công Nghệ Checkee.