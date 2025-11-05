Thông tin kinh tế

Mondelez Kinh Đô Việt Nam công bố bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Vaibhav Bhanchawat giữ chức vụ Tổng giám đốc Mondelez Kinh Đô Việt Nam, kế nhiệm ông Anil Viswanathan – người đã thành công dẫn dắt Mondelez Kinh Đô Việt Nam trong vòng 3 năm.

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và chăm sóc sức khỏe, ông Vaibhav Bhanchawat đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các thị trường Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Nigeria và Việt Nam. Ông được ghi nhận nhờ năng lực lãnh đạo toàn diện, tư duy chiến lược, khả năng thúc đẩy tăng trưởng, dẫn dắt chuyển đổi và xây dựng đội ngũ nhân tài vững mạnh.

Trở lại Việt Nam với vai trò mới, ông Vaibhav Bhanchawat đặt mục tiêu nâng tầm doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đổi mới sáng tạo và phát triển con người nhằm đưa Mondelez Kinh Đô bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Ông khẳng định tiếp tục sứ mệnh“mang đến những sản phẩm phù hợp, đúng thời điểm, với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.”

Sự bổ nhiệm của ông Vaibhav Bhanchawat thể hiện cam kết lâu dài của Mondelez International đối với thị trường Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của Việt Nam trong chiến lược tăng trưởng khu vực của tập đoàn.

THÁI HƯƠNG

