Một công nhân thi công cầu vượt biển bị sóng cuốn tử vong

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Hải Đội 2 (BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế) đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm một công nhân bị sóng biển cuốn mất tích khi đi tắm biển.

Sáng 26-5, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn phường Thuận An (thành phố Huế) vừa xảy ra vụ một công nhân sóng cuốn mất tích khi đi tắm biển.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong đêm

Lúc 18 giờ 30 phút ngày 25-5, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An nhận tin báo của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương về việc anh Giàng A Lầu (sinh năm 1998, trú tại xã Xín Chãi, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên), là công nhân của công ty đang thi công tại công trình cầu vượt cửa biển Thuận An (thành phố Huế), trong lúc tắm biển tại khu vực bờ kè thuộc tổ dân phố Hải Tiến (phường Thuận An, thành phố Huế) thì bị sóng cuốn mất tích.

Bộ đội Biên phòng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Hải Đội 2 (BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế) đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến 5 giờ 30 phút ngày 26-5, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Giàng A Lầu cách bờ biển Thuận An khoảng 70m.

Lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ và tiến hành các thủ tục theo quy định.

VĂN THẮNG