Một đơn hàng dệt may, 86 tiêu chí xanh đi kèm

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam nhấn mạnh lợi ích từ ngành dệt may rất lớn. Tuy nhiên, để có được đơn hàng, doanh nghiệp phải đáp ứng 86 chỉ tiêu đánh giá để có được một đơn hàng dệt may, không đơn giản chút nào.