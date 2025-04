Tiền gửi tiết kiệm tại TPHCM tăng mạnh

Sáng 22-4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2 cho biết, kết thúc tháng 3-2025, tiền gửi tiết kiệm dân cư của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng 4,54% so với cuối năm 2024, tăng 11,95% so với cùng kỳ năm 2024.

Số liệu thống kê cho thấy, tiền gửi tiết kiệm dân cư trong hệ thống ngân hàng TPHCM tăng trưởng dương: tháng 1-2025 tăng 1,65%, tháng 2 tăng 1,35%, tháng 3 tăng 1,54%. Theo đó, tiền gửi tiết kiệm dân cư của các tổ chức tín dụng tại TPHCM trong 3 tháng đầu năm 2025 đạt 1,516 triệu tỷ đồng, chiếm 37,2% tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN Khu vực 2 cho biết, tiền gửi tiết kiệm dân cư vốn là bộ phận tiền gửi quan trọng trong kinh doanh bền vững của các tổ chức tín dụng. Đồng thời, bộ phận tiền gửi này đang trở thành một bộ phận quan trọng trong an sinh xã hội.

“Tiền gửi tiết kiệm duy trì tốc độ tăng trưởng dương qua từng tháng do chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất đang phát huy hiệu quả. Đặc biệt là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát kìm giữ ở mức thấp, giá trị tiền đồng kiểm soát… So sánh với những kênh đầu tư khác, tiền gửi tiết kiệm ngân hàng an toàn, hiệu quả và ít rủi ro hơn so với các kênh đầu tư chứng khoán, bất động sản, vàng… Nhất là người tiêu dùng có số lượng tiền vừa phải, thường nhận lãi để chi tiêu hàng tháng cho sinh hoạt thì tiền gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn hấp dẫn hơn đầu tư vào các kênh khác”, ông Lệnh cho hay.

NHUNG NGUYỄN