Thu ngân sách Nhà nước từ thuế 3 tháng đầu năm đạt gần 39% dự toán

Cụ thể, tổng thu NSNN lũy kế 3 tháng đầu năm 2025 do ngành thuế thực hiện đạt hơn 668.000 tỷ đồng, đạt gần 39% dự toán kế hoạch được giao và tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước. Toàn ngành có 13/19 khoản thu đạt trên 30% dự toán, 16/19 khoản thu tăng trưởng so cùng kỳ năm ngoái. Cả nước có 40/63 địa phương có số thu đạt khá trên 30% dự toán, 8/63 địa phương đạt dưới 26% dự toán.

Về công tác thanh tra, kiểm tra thuế, trong 3 tháng đầu năm 2025, cơ quan thuế đã thực hiện gần 10.400 cuộc thanh, kiểm tra về thuế và số tiền kiến nghị xử lý là gần 17.000 tỷ đồng (tăng hơn 81% cùng kỳ năm ngoái), trong đó số tăng thu cho NSNN là gần 4.400 tỷ đồng. Về thu hồi nợ thuế, trong 3 tháng đầu năm, ngành thuế đã thu hơn 5.100 tỷ đồng.

Cũng trong quý 1-2025, toàn ngành thuế hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 31.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, tính đến ngày 16-4-2025, ngành thuế cũng đã có gần 99.000 hồ sơ được hệ thống xác định hoàn thuế thu nhập cá nhân với số tiền gần 490 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Cục Thuế, có được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, toàn ngành đã tập trung triển khai mô hình tổ chức mới theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tập trung triển khai tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tăng cường quản lý hóa đơn điện tử, đẩy mạnh phân tích cơ sở dữ liệu, siết chặt quản lý thu, chống thất thu và gian lận thuế. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, tạo môi trường sản xuất kinh doanh minh bạch, lành mạnh, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Về kế hoạch thời gian tới, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách được giao như theo dõi sát sao các biến động kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các chính sách kinh tế thương mại của các quốc gia lớn như Hoa Kỳ và tác động đến công tác thu ngân sách; rà soát nguồn thu, đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra và chống thất thu thuế, ngăn chặn hoạt động chuyển giá…

LƯU THỦY