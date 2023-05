MT Smart hợp tác cùng Samsung ra mắt cửa hàng trải nghiệm cao cấp Samsung - MT Smart

Để chào mừng sự kiện khai trương, cửa hàng trải nghiệm cao cấp Samsung - MT Smart tung ra chương trình giảm giá "sốc" lên tới 50% cho nhiều mẫu sản phẩm. Cụ thể, Galaxy S23 Ultra có giá chỉ từ 15,99 triệu đồng (giảm 15 triệu đồng so với giá niêm yết); Galaxy Z Fold4 có giá chỉ từ 20,49 triệu đồng (giảm 20,5 triệu đồng so với giá niêm yết) hoặc Galaxy Z Flip4 có giá chỉ từ 11,99 triệu đồng (giảm tới 12 triệu đồng so với giá niêm yết)... Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội sở hữu hàng loạt phụ kiện tương thích với thiết bị Samsung (như bao da, ốp lưng, cốc - cáp sạc,...) với giá bán chỉ từ 19.000 đồng.

Với việc mở rộng hệ thống bằng Cửa hàng trải nghiệm cao cấp mới, MT Smart sẽ mang đến cơ hội trải nghiệm và khám phá những dòng sản phẩm công nghệ mới nhất - cao cấp nhất của Samsung đang có trên thị trường; đồng thời, giúp người dùng tiếp cận và dễ dàng lựa chọn một sản phẩm cao cấp thông qua các chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc điều hành hệ thống MT Smart, cho biết: "Sự nâng cấp, hoàn thiện dịch vụ từng ngày từng giờ của MT Smart nói chung và cửa hàng ủy quyền cao cấp Samsung Premium Store - MT Smart nói riêng, đã nhận được phản hồi tốt từ đông đảo quý khách hàng trong suốt hơn 1 năm qua. Điều này đã trở thành động lực chính để chúng tôi tiếp tục ra mắt Cửa hàng trải nghiệm cao cấp Samsung - MT Smart, nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm đáng giá, cùng những thiết bị và công nghệ tân tiến hàng đầu thế giới".