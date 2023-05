Mưa dông ở phía Nam còn diễn ra trong nhiều ngày tới

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay 29-5, ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa to nhưng cục bộ. Lượng mưa tại Đắk Will (Đắk Nông) 81mm, Hòa Phú (Đắk Lắk) 61mm, Mỏ Cày (Bến Tre) 46mm…

Dự báo ngày và đêm nay 29-5, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông 20-40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Nam Trung bộ cũng có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm (thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối).

Theo ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng - thủy văn, TPHCM và Đà Lạt (Lâm Đồng) hôm nay 29-5, chiều và tối có thể mưa rào và dông (chỉ cục bộ), nhiệt độ tại TPHCM dao động 24-31oC, còn Đà Lạt thì thấp hơn.

“Mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo”, cơ quan khí tượng nhận định.

Trong khi tại phía Bắc hôm nay 29-5 bắt đầu vào đợt nắng nóng mới, nhưng cao điểm dần về giữa và cuối tuần này.