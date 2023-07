Mưa dông vào chiều và đêm ở miền Nam

Hôm nay (8-7), ở khu vực Tây Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 8-7 có nơi trên 30mm như: Quảng Lâm (Điện Biên) 37mm, Nậm Tăm (Lai Châu) 75mm, Kon Plông (Kon Tum) 45mm, Buôn Triết (Đắk Lắk) 32mm, Buôn Choah (Đắk Nông) 33mm, Củ Chi (TPHCM) 37mm, Tân An (Long An) 38mm, Tân Phú (An Giang) 51mm…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều tối 8-7 đến ngày 9-7, ở khu vực Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm).

Cũng từ chiều tối 8-7 đến ngày 9-7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm (mưa dông tập trung vào chiều và đêm).