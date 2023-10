Mưa lớn gây sạt lở trên đèo Hải Vân

Tại Km905 quốc lộ 1A qua đèo Hải Vân, đoạn cách đỉnh về phía Đà Nẵng khoảng 1km vừa xảy ra sạt lở do mưa lớn. Lượng lớn đất đá tràn ra mặt đường gây ách tắc giao thông.

Chiều 13-10, Ban An toàn giao thông huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, đã chỉ đạo UBND thị trấn Lăng Cô và lực lượng công an không cho phương tiện lưu thông qua đèo Hải Vân. Nguyên nhân là tại Km905 quốc lộ 1A qua đèo Hải Vân, đoạn cách đỉnh về phía Đà Nẵng khoảng 1km vừa xảy ra sạt lở do mưa lớn. Lượng lớn đất đá tràn ra mặt đường gây ách tắc giao thông.

Chiều 13-10, Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế có thông báo cho 100% học sinh trên địa bàn tỉnh này nghỉ học để tránh mưa lớn.

Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 12 thôn bị ngập. Trong đó, nặng nhất là thôn 2 (ngập khoảng 0,7m) và thôn 7 (ngập gần 1m).

Ông Lê Hữu Trí, Chủ tịch UBND xã Thủy Phù cho biết, đã yêu cầu đơn vị thi công cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở những khu vực có công trình thi công dang dỡ, đồng thời, thông báo đến 5 trường học trên địa bàn cho học sinh tạm nghỉ.

Trưa cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo về việc điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền. Theo đó, để tăng dung tích phòng lũ, chuẩn bị sẵn sàng đón các trận lũ trong thời gian tới, đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du thủy điện Hương Điền, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế ra lệnh Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền thực hiện vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-400m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng nước đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng lúc 15 giờ ngày 13-10.