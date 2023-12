Mưa sẽ giảm ở Nam bộ và Tây Nguyên, nhưng vẫn có mưa trái mùa

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, trong ngày 2-12, nền nhiệt ở miền Bắc đã xuống rất thấp. Tại Hà Nội, nền nhiệt phổ biến trong ngày là 18-19oC, trời rét. Ban đêm, nhiệt độ giảm thêm 1-2oC. Dự báo đầu tuần tới, nền nhiệt ở Hà Nội và miền Bắc có thể còn giảm sâu hơn, trời rét.

Tại miền Trung, các trạm khí tượng ghi nhận, trời tiếp tục mưa trong ngày 2-12, trọng điểm mưa tại Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam… Dự báo ngày 3-12, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa (có nơi trên 200mm); các khu vực khác ở miền Trung cũng có mưa nhưng cường độ sẽ yếu hơn. Từ đêm 3-12, mưa lớn ở miền Trung sẽ giảm.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo trong tháng 12 này, trên Biển Đông vẫn có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trong tháng 12, không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất, song, các chuyên gia khí tượng nhận định, cường độ các đợt không khí lạnh năm nay có xu hướng yếu hơn trung bình các năm (cùng thời kỳ).

Điểm đáng chú ý, do tác động của El Nino, nhiệt độ trung bình trong tháng 12 ở cả 3 miền có thể tiếp tục tăng cao hơn bình thường (giống như tháng 11). Cụ thể, các khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ sẽ có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm (cùng kỳ) khoảng 1-2oC; Nam Trung bộ, Nam bộ và Tây Nguyên sẽ cao hơn khoảng 0,5-1oC. Điều này có nghĩa, miền Bắc sẽ có một mùa đông ít rét so với quy luật thông thường.

Bên cạnh đó, các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra ở Trung bộ. Từ tháng 12, Tây Nguyên và Nam bộ giảm mưa, nhưng vẫn cần lưu ý có ngày xuất hiện mưa rào trái mùa.