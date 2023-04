Mưa xuất hiện trong mùa khô, có nhiều chất ô nhiễm

Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa chủ yếu do nhiễu động từ rãnh thấp xích đạo vắt qua 4-7 độ vĩ Bắc, xu hướng nâng trục lên phía bắc. Sau cơn mưa, nhiệt độ chỉ còn khoảng 32 độ. Dự báo, mùa mưa nhiều khả năng đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Do đó, từ nay tới cuối tháng 4, đầu tháng 5 sẽ xuất hiện nhiều cơn mưa. Đáng chú ý, những trận mưa diễn ra trong mùa khô cần tránh không để cơ thể dính nước mưa, vì trong nước mưa chứa nhiều chất ô nhiễm không khí, thời điểm mưa khi trời đang oi bức, nhiệt độ cao nên rất dễ bị cảm.

Khu vực Nam Bộ cũng xuất hiện mưa ở Đầm Dơi, Phú Tân, U Minh (Cà Mau), Cẩm Mỹ (Đồng Nai), Tiểu Cần (Trà Vinh), Kế Sách (Sóc Trăng), Thới Sơn (An Giang)… Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi tập trung ở miền Tây.

Dự báo ngày 4-4, thời tiết Nam Bộ mây thay đổi, nắng nóng diện rộng cao nhất 36 độ; mưa dông có xu hướng giảm. Trong ngày 5 và 10-4, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có mưa vừa.