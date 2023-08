Mức độ hài lòng đối với công tác bảo vệ môi trường được cải thiện rõ rệt

Các chỉ số về bảo vệ môi trường đã đóng góp quan trọng đưa chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam ở vị trí 51/165 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 37 bậc so với năm 2016.

Theo báo cáo tại hội thảo chuyên đề tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT), do Bộ TN-MT tổ chức ngày 10-8, tổng ngân sách sự nghiệp BVMT được tăng dần theo từng năm và luôn được đảm bảo bố trí không thấp hơn 1% tổng chi ngân sách Nhà nước và cao hơn so với giai đoạn trước (năm 2022 tăng 2,2 lần so với năm 2013).

Cùng với chất lượng môi trường từng bước cải thiện, công tác bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, mở rộng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên cũng có nhiều bước tiến quan trọng.

Theo khảo sát của PAPI, sau 6 năm, mức độ hài lòng của người dân đối với công tác BVMT đã được cải thiện rõ rệt. Nếu như năm 2016, môi trường là vấn đề người dân lo lắng thứ 2 thì đến năm 2021 ở mức thứ 10. Các chỉ số về BVMT đã đóng góp quan trọng đưa chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam ở vị trí 51/165 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 37 bậc so với năm 2016.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chỉ đạo Viện Chiến lược, Chính sách TN-MT tổng hợp, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW. Thứ trưởng cũng yêu cầu Vụ Môi trường chủ trì phân 13 chỉ tiêu môi trường thành 13 chuyên đề chuyên sâu, đề nghị các đơn vị môi trường thuộc bộ và các bộ, ngành liên quan tiến hành đánh giá cụ thể theo đề cương.

“Việc đánh giá cần đưa ra luận cứ, cơ sở khoa học và thực tiễn, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, cùng với giải pháp tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu trong thời gian tới”, ông Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, Bộ TN-MT sẽ tiếp tục tổ chức 2 hội thảo chuyên đề tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và biến đổi khí hậu. Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức hội thảo tham vấn cấp vùng cho khu vực miền Bắc; sắp tới sẽ tổ chức 2 hội thảo khu vực miền Trung - Tây Nguyên và khu vực miền Nam.