Mực nước sông ở Hà Nội đang lên trở lại

Nước sông Tích đang lên trở lại ở phía Tây Hà Nội ngày 22-9

Nước lũ bắt đầu dâng, gây ngập một số khu vực thuộc phía Tây, phía Bắc và Tây Nam của Hà Nội từ ngày 9-9 đến nay vẫn chưa rút.

Thế nhưng theo ghi nhận của PV Báo SGGP, đến ngày 22-9, mực nước trên các sông như sông Tích, sông Bùi và sông Đáy ở ngoại thành Hà Nội lại đang lên trở lại, do mưa to kéo dài.

Nước sông Tích ở Hà Nội vẫn trên báo động 3 và đang lên trở lại, ngày 22-9. Ảnh: VĂN PHÚC

Theo Đài Khí tượng - thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ và một số chuyên gia khí tượng, 2 ngày qua, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to kéo dài liên tục, nhiệt độ giảm (mưa lạnh) do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc xuống kết hợp hoàn lưu của bão số 4 ở miền Trung. Do đó, nước lũ sông Tích, sông Bùi đã lên trở lại.

Số liệu thực đo cho thấy, mực nước sông Bùi, sông Tích đã bắt đầu xuống từ khoảng ngày 16-9 đến ngày 21-9 nhưng chỉ rút chậm và vẫn trên báo động 3. Từ nửa đêm về sáng 22-9, mưa to đã đẩy mực nước sông Bùi tại Trạm thủy văn Yên Duyệt (huyện Chương Mỹ) và sông Tích tại Trạm thủy văn Vĩnh Phúc (huyện Quốc Oai) tăng theo từng giờ.

Bảng số liệu thực đo mực nước sông Tích ngày 22-9 tại Trạm thủy văn Vĩnh Phúc. Thực hiện: VĂN PHÚC

Cụ thể tại Trạm thủy văn Vĩnh Phúc, hồi 0 giờ ngày 22-9, mực nước sông Tích là 828cm nhưng cập nhật đến 16 giờ ngày 22-9 là 837cm. Trời vẫn mưa, thời tiết diễn biến khá xấu. Dọc sông Tích qua nhiều xã ở huyện Quốc Oai, nước vẫn lưng đê.

Nước vẫn mấp mé lưng đê tả sông Tích tại xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) chiều 22-9 và đang lên trở lại. Ảnh: VĂN PHÚC

Tỉnh lộ 421B vẫn chìm sâu trong nước lũ sông Tích suốt 14 ngày nay, chiều 22-9 lực lượng chức năng vẫn đặt biển cấm tất cả xe cộ. Ảnh: VĂN PHÚC

Đến chiều 22-9, đoạn Tỉnh lộ 412B từ xã Cấn Hữu sang xã Đông Yên (cùng huyện Quốc Oai) vẫn chìm sâu trong biển nước.

Trên các cung đê, lực lượng chức năng tiếp tục chốt chặn, đặt biển cảnh báo cấm xe tải trọng cao đi lên đê…

Nhiều nơi trên đê sông Tích vẫn đặt trạm gác, cấm xe có tải trọng lớn, chiều 22-9. Ảnh: VĂN PHÚC

Tại các thôn ven sông Bùi của xã Nam Phương Tiến và Tân Tiến (huyện Chương Mỹ) nhiều ngôi nhà vẫn ngập.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội cho biết, vẫn còn hơn 13.000 người dân chưa thể trở về do nước các sông Tích, sông Bùi, sông Đáy, sông Cà Lồ chưa rút trở lại như bình thường.

Chiều 22-9, nhiều lán trại, nhà cửa nằm ngoài đê tả sông Tích tại huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) vẫn chìm trong nước lũ. Ảnh: VĂN PHÚC

Cơ quan khí tượng cảnh báo, Hà Nội và một số nơi ở miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến đêm 23-9. Với tình hình mưa trở lại và nước các sông lên lại, khu vực ven sông Bùi và sông Tích có khả năng bị ngập lụt trong 4-6 ngày tới, đặc biệt ở các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai.

VĂN PHÚC