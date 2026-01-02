Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với vật liệu hóa chất của Hàn Quốc

Ngày 1-1 (giờ địa phương), Bộ Thương mại Mỹ ra quyết định sơ bộ áp mức thuế chống bán phá giá lên tới 65,72% đối với một số vật liệu hóa chất nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Vật liệu hóa chất của Hàn Quốc. Ảnh: gobizkorea

Quyết định này được đưa ra khoảng 6 tháng sau khi Washington khởi xướng cuộc điều tra chống bán phá giá đối với một số loại monomer và oligomer nhập khẩu từ Hàn Quốc và lãnh thổ Đài Loan, theo đề nghị của một nhà sản xuất hóa chất của Mỹ.

Theo thông báo, Bộ Thương mại Mỹ công bố kết luận sơ bộ khẳng định việc áp thuế chống bán phá giá ở mức từ 10,94% đến 65,72% đối với hai doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu monomer và oligomer sang Mỹ.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, các mức biên độ sơ bộ này đã giảm đáng kể so với mức biên độ phá giá từ 137% đến 188% mà bên kiến nghị ban đầu đưa ra.

Hãng tin Yonhap, ngày 2-1, dẫn tuyên bố của Bộ Thương mại Hàn Quốc, cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp liên quan, nhằm bảo đảm họ không phải đối mặt với hành vi đối xử không công bằng trong phán quyết cuối cùng của Bộ Thương mại Mỹ, dự kiến được đưa ra vào tháng 5 tới.

KHÁNH HƯNG