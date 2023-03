Năm 2023, Saigontourist Group dự tính đón gần 1,7 triệu lượt khách

Sáng 21-3, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Theo ông Trương Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, năm 2022, đơn vị đón tiếp và phục vụ 1,12 triệu lượt khách, tăng 199% so cùng kỳ và tăng 13% so với kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 12.200 tỷ đồng, tăng 104,8% so cùng kỳ và tăng 17,3% so với kế hoạch; nộp ngân sách 2.200 tỷ đồng, tăng 42,9% so cùng kỳ…

Nhìn chung, các chỉ tiêu đón khách, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách thực hiện năm 2022 của Saigontourist Group đều tăng cao so cùng kỳ 2021 và so kế hoạch đề ra.

Năm 2023, Saigontourist Group đặt mục tiêu đón gần 1,7 triệu lượt khách, với doanh thu 14.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 2.540 tỷ đồng (tăng 15% so với thực hiện năm 2022).

Ông Trương Đức Hùng cho hay, trong thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn, tạo sự an tâm cho du khách. Bên cạnh đó, đơn vị cũng triển khai các chương trình khuyến mãi, kích cầu thu hút khách đến của 50 đơn vị gồm khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí… tại TPHCM cũng như trên cả nước.

Thời gian qua, du khách trong và ngoài nước biết nhiều đến “Lễ hội Văn hóa, Ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2022” tại Khu du lịch Văn Thánh, với hơn 300 món ăn cùng các chương trình văn hóa nghệ thuật, làng nghề truyền thống. “Lễ hội Văn hóa, Ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2022” được Giải thưởng Ẩm thực Thế giới - World Culinary Awards bình chọn là “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất Châu Á 2022”…

Bên cạnh đó, Saigontourist Group cũng tổ chức thành công hàng loạt các chương trình xúc tiến, quảng bá truyền thông trong và ngoài nước, góp phần lan tỏa hình ảnh của du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Chẳng hạn như “Hội nghị xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch giữa Việt Nam - Hoa Kỳ” nhân sự kiện chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 5-2022; Hội chợ xúc tiến du lịch IFTM Top Resa Pháp; Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia tại Singapore; Lễ hội Du lịch – Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc 2022; Hội chợ du lịch quốc tế WTM London 2022 tại Vương quốc Anh; Phối hợp Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Hungary…

Đặc biệt, trong năm 2022, Saigontourist Group cùng với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đồng tổ chức Hội nghị xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch giữa Việt Nam - Hoa Kỳ nhân sự kiện chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đánh giá cao những nỗ lực, cũng như kết quả đạt được của Saigontourist Group trong thời gian vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cũng lưu ý, năm 2023 là năm bản lề, với nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiều ngành nghề, nên Saigontourist Group càng phải nỗ lực nhiều hơn, xứng đáng là “cánh chim đầu đàn” của ngành du lịch, từng bước đạt được những mục tiêu, kế hoạch đặt ra.

“Saigontourist Group cần rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống, cân nhắc đầu tư thông minh nhằm mang lại hiệu quả, lợi nhuận; đẩy mạnh phát triển các dịch vụ mới; ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng sự hài lòng của du khách…”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu.

Nhân dịp này, tập thể Saigontourist Group và cá nhân ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; ông Nguyễn Quốc Tuệ, nguyên Chánh Văn phòng Đảng ủy, Giám đốc Tài chính Saigontourist Group được nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, UBND TPHCM cũng trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân khác của Saigontourist Group…