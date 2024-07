Năm 2024, Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt mức 8%

6 tháng cuối 2024, xây dựng 3 kịch bản

Tại kỳ họp, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, TP Đà Nẵng đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế quý II tăng trưởng 8,35%, 6 tháng tăng trưởng 5%. Hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục là điểm sáng; an sinh xã hội, đời sống nhân dân được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững… HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức 3 kỳ họp kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, quan trọng. Tuy nhiên, kinh tế địa phương vẫn còn nhiều khó khăn. Tốc độ tăng trưởng GRDP thấp so với mục tiêu 2024.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn chủ trì kỳ họp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, dự báo tình hình thế giới tiếp tục phức tạp, lạm phát tiếp tục ở mức cao. Kinh tế toàn cầu có xu hướng tăng trưởng chậm lại. Ngành du lịch Đà Nẵng bị tác động, dẫn đến ảnh hưởng sụt giảm mức độ chi tiêu. Tiến độ giải ngân các công trình, dự án còn chậm, nhất là các dự án chuyển tiếp và các dự án đang triển khai gặp vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng; trữ lượng khai thác mỏ đất san nền trên địa bàn chưa đáp ứng, thủ tục điều phối đất chờ cấp phép khai thác. Thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng; tăng trưởng tín dụng đạt thấp; cước vận tải tăng cao...

TP Đà Nẵng xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế của 6 tháng cuối năm và cả năm 2024. Với kịch bản 1, tăng trưởng cả năm đạt 6,55%. Với kịch bản 2, tốc độ tăng trưởng cả năm dự báo đạt 7-7,5%. Về kịch bản 3, dự báo tăng trưởng cả năm đạt 8% (cận dưới theo mục tiêu Nghị quyết HĐND: 8-8,5%).

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng thông tin. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Với 3 kịch bản trên, địa phương kiến nghị lựa chọn kịch bản (kịch bản 2) tăng trưởng cả năm ước đạt 7-7,5% và phấn đấu đạt mức 8%, đạt cận dưới theo mục tiêu Nghị quyết HĐND thành phố (8-8,5%). Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8-8,5%⁄, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 4,5-5%; thuế sản phẩm tăng 66,5%...

Nhiều vấn đề chưa có tiền lệ

Thời gian tới, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, HĐND TP Đà Nẵng cần tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá thực chất, toàn diện về những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Tại kỳ họp lần này sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, có tác động lớn và trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, nhất là dự kiến Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; các chính sách hỗ trợ trên lĩnh vực giáo dục, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và công nghệ…

Đối với các nghị quyết liên quan đến chủ trương, chính sách lớn của TP Đà Nẵng, đồng chí đề nghị HĐND, các đại biểu tập nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ căn cứ và tính khả thi, các giải pháp đột phá để các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình trước khi HĐND TP Đà Nẵng quyết nghị. Đồng thời, đề nghị HĐND TP Đà Nẵng tăng cường công tác giám sát, theo dõi, thực hiện các kiến nghị sau giám sát và thực hiện các kiến nghị của cử tri, nhất là các vấn đề bức xúc hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Vấn đề cấp bách hiện nay là thực hiện Nghị quyết số 136 ngày 26-6-2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, là nền tảng vững chắc để mở ra nhiều cơ hội, động lực mới và các chính sách đặc thù để thu hút các nguồn lực và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương tạo ra các đột phá để phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Nhiều vấn đề quy định trong Nghị quyết số 136 là rất mới và chưa có tiền lệ như: khu thương mại tự do; thí điểm cơ chế tài chính; trao đổi bù trừ tín chỉ cacbon; thu hút nhà đầu tư chiến lược trong ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo;…

XUÂN QUỲNH