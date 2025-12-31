Năm 2025, tổng nguồn cung xăng dầu ước đạt 25,2 triệu tấn

Quang cảnh hội nghị tổng kết, chiều 31-12. Ảnh: DMS

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, sau khi được thành lập từ ngày 1-3-2025 trên cơ sở hợp nhất Tổng cục Quản lý thị trường và Vụ Thị trường trong nước, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đã tập trung ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nổi bật là công tác bảo đảm nguồn cung xăng dầu và kiểm tra, xử lý hàng hóa vi phạm.

Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh báo cáo

Theo lãnh đạo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, đối với mặt hàng xăng dầu, năm 2025, tổng nguồn cung ước đạt khoảng 25,25 triệu tấn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nước. Công tác điều hành giá xăng dầu được thực hiện đúng quy định, với 49 kỳ điều hành và 50 lần điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu chủ yếu. Với vai trò thường trực Tổ Điều hành thị trường trong nước, cơ quan này đã theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả, kịp thời tham mưu các giải pháp điều hành, góp phần giữ ổn định thị trường, nhất là trong các dịp lễ, tết và khi xảy ra thiên tai.

Trong lĩnh vực quản lý thị trường, kiểm tra, xử phạt hàng hóa vi phạm, năm 2025, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 27.000 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 371 tỷ đồng, nhiều vụ việc có dấu hiệu hình sự đã được chuyển cơ quan điều tra theo quy định.

Hoạt động kiểm tra được mở rộng sang các lĩnh vực mới như thương mại điện tử, kinh doanh trên mạng xã hội và bán hàng qua hình thức livestream. Cùng với đó, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tập trung kiểm soát các nhóm hàng hóa, lĩnh vực nhạy cảm như an toàn thực phẩm, xuất xứ hàng hóa, thuốc giả, sữa giả và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong các dịp cao điểm.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng dự hội nghị, chiều 31-12

Bên cạnh kết quả đạt được, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cũng nhìn nhận một số khó khăn, như hạ tầng thương mại chưa đồng bộ, công tác quản lý hoạt động thương mại điện tử, đặc biệt là thương mại điện tử xuyên biên giới còn gặp vướng mắc do thiếu công cụ và quy định phù hợp với thực tiễn.

Năm 2026, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước tiếp tục ưu tiên các giải pháp bảo đảm cân đối cung - cầu, ổn định thị trường xăng dầu; đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

PHÚC HẬU