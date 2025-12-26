Tiêu thụ xăng dầu năm 2025 chững lại do đâu?

Tiêu thụ xăng dầu năm 2025 ở Việt Nam chững lại do tác động của phương tiện, thiết bị sử dụng điện, thời tiết và sản xuất phục hồi chậm.

Cung ứng xăng dầu. Ảnh minh họa

Ngày 26-12, tại Hà Nội, Bộ Công thương đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, đồng thời thông tin về tình hình sản xuất, dự trữ, cung ứng xăng dầu trong nước.

Thông tin tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, năm 2025, về sản xuất, 2 nhà máy xăng dầu (Dung Quất và Nghi Sơn) sản xuất ước đạt trên 15 triệu tấn xăng dầu các loại, tăng 6,5% so với cùng kỳ; xuất bán tiêu thụ nội địa khoảng 14,8 triệu tấn xăng dầu các loại, tăng 6,4% so với năm 2024, xuất khẩu ước khoảng 438.000 m3/tấn, tăng 1,8% so với năm 2024.

Về nhập khẩu xăng dầu các loại cả năm 2025 của Việt Nam ước khoảng 10,2 triệu tấn, giảm 2,11% so với năm 2024.

Bà Nguyễn Thúy Hiền thông tin tại cuộc họp ngày 26-12. Ảnh: BÁO CÔNG THƯƠNG

Bà Nguyễn Thúy Hiền cho biết, theo báo cáo từ các thương nhân đầu mối, tổng nguồn xăng dầu cho tiêu thụ tại thị trường nội địa cả năm 2025 ước khoảng 28,6 triệu m3/tấn, bằng khoảng 97% tổng nguồn xăng dầu tối thiểu phân giao từ đầu năm 2025. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ năm 2025 ước khoảng 26,4 triệu m3/tấn (bình quân tiêu thụ khoảng 2,2 triệu m3/tấn/tháng xăng dầu các loại). Tồn kho năm 2025 khoảng 1,7 triệu m3/tấn.

Lý giải về việc thực hiện tổng nguồn năm 2025 tăng trưởng thấp so với kế hoạch phân giao, đại diện Bộ Công thương cho biết, kế hoạch tổng nguồn phân giao cho các thương nhân cao hơn thực tế thực hiện, do kỳ vọng kinh tế trong nước hồi phục mạnh. Tuy nhiên, tiêu thụ xăng dầu năm 2025 của cả nước không tăng, chỉ tương đương năm 2024 do sự phát triển mạnh của phương tiện sử dụng điện năng tại Việt Nam và các loại năng lượng khác (hydro).

Bên cạnh đó là tình trạng mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên ảnh hưởng đến tiêu dùng và sản xuất. Một nguyên nhân nữa là sản xuất của nền kinh tế phục hồi chậm… Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp vẫn nỗ lực đảm bảo nguồn cung xăng dầu cũng như lượng xăng dầu được Bộ Công thương phân giao.

Theo Bộ Công thương, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 của cả nước sẽ được tính toán căn cứ trên số liệu thực hiện tổng nguồn năm 2025 (28,6 triệu m3/tấn) và trên cơ sở tốc độ GDP năm 2026 tăng 10%. Theo đó, dự kiến tổng nguồn phân giao cho các doanh nghiệp năm 2026 là khoảng 31,46 triệu m3/tấn.

Hiện nay, số lượng mà các thương nhân đăng ký tổng nguồn tối thiểu trong năm 2026 là 24,6 triệu m3/tấn (chỉ bằng 86% số lượng ước thực hiện tổng nguồn năm 2025 và chỉ bằng 78% so với dự kiến tổng nguồn năm 2026).

Như vậy, tổng nguồn mà Bộ Công thương giao cho các doanh nghiệp năm 2026 tăng thêm 6,86 triệu m3/tấn so với con số mà các doanh nghiệp đã đăng ký. Tuy nhiên, Bộ Công thương sẽ xem xét phân bổ cho các doanh nghiệp theo thị phần và khả năng thực hiện của doanh nghiệp.

PHÚC VĂN