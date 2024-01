Nam bộ hạn hán, xâm nhập mặn trước Tết Giáp Thìn

Theo cơ quan khí tượng, nhiều ngày qua, khu vực Nam bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C. Dự báo từ ngày 1-2 đến ngày 10-2, Nam bộ tiếp tục phổ biến không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực tiếp biến 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Do đó, xu thế xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long từ ngày 1 đến ngày 10-2 có xu thế tăng dần vào cuối tuần. Các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp để phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Nam bộ có thể xảy ra nguy cơ vừa hạn hán vừa xâm mặn

Dự báo trong mùa khô năm 2024, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020.

Để kịp thời ứng phó tình hình hạn mặn tăng cao trong cả mùa khô 2024, chiều 31-1, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn gửi các tỉnh, thành ở Đồng bằng sông Cửu Long đề nghị các địa phương trong khu vực này thực hiện các giải pháp phòng, chống thiếu nước, hạn hán, xâm mặn… mà Bộ NN-PTNT đã hướng dẫn, để đảm bảo duy trì sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.

VĂN PHÚC