Nam bộ oi bức, Bắc và Trung bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20-4, nắng nóng tiếp tục mở rộng và gia tăng cường độ tại nhiều khu vực trên cả nước. Tại Bắc bộ, vùng núi và trung du bước vào đợt nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37 độ C, một số nơi vượt ngưỡng 38 độ C.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ trong ngày cũng ghi nhận hiện tượng nắng nóng cục bộ, có nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 35 độ C. Theo dự báo, trong ngày 21-4, toàn vùng Bắc bộ sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao nhất tiếp tục phổ biến 35–37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Cường độ nắng mạnh kèm độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là nhóm người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Tại miền Trung, từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng duy trì trong hai ngày 20 và 21; nhiều nơi nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35–38 độ C, cá biệt có nơi vượt 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động 45–50%, khiến không khí oi bức và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng tại khu vực đồi núi, rừng khô.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ cũng ghi nhận nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt phổ biến 35–36 độ C, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm dao động trong khoảng 55–60%, tuy có cao hơn so với miền Trung và miền Bắc nhưng vẫn gây cảm giác nóng bức khó chịu. Thời gian có nhiệt độ cao thường xảy ra vào khoảng từ 12 giờ đến 16 giờ hàng ngày.

Dự báo, đợt nắng nóng tại Bắc bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22-4. Sau đó, từ ngày 23-24, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng giảm nhiệt, tuy nhiên, tại Tây Nguyên và Nam bộ, tình trạng nắng nóng dự báo sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng trong đợt này được xác định ở cấp 1.

Cháy rừng ở Ba Sao (Hà Nam) tối 16-4. Ảnh do người dân cung cấp

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng vùng đồng bằng có nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 33-35 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

