Nam bộ tiếp tục có mưa dông, Trung bộ còn nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm 16-6 và rạng sáng 17-6, khu vực vùng núi Bắc bộ và Nam bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 70mm.