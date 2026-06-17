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Nam bộ tiếp tục có mưa dông, Trung bộ còn nắng nóng

SGGPO

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm 16-6 và rạng sáng 17-6, khu vực vùng núi Bắc bộ và Nam bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 70mm.

PHÚC VĂN - TAM NGUYÊN

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