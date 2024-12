Nam Long ra mắt bộ sưu tập dinh thự ven sông, ven kênh đắt giá nhất Waterpoint

Sự kiện được tổ chức riêng tư và đặc quyền, dành riêng cho tệp khách hàng thượng lưu đang kiếm tìm những không gian sống độc bản, trải nghiệm khác biệt đến thưởng lãm.

Những tác phẩm nghệ thuật đắt giá

Những dinh thự đắt giá nhất được giới thiệu tại sự kiện là những không gian sống sang trọng giữa thiên nhiên, thuộc compound The Aqua và compound Park Village – hai khu biệt thự biệt lập đẳng cấp bậc nhất tại đại đô thị Waterpoint 355ha. Hơn cả một chốn an cư, mỗi dinh thự còn là một tác phẩm nghệ thuật nổi bật giữa miền xanh, nơi gia chủ được trải nghiệm và khám phá, thăng hoa và lắng đọng trong các cung bậc cảm xúc của một cuộc sống đúng nghĩa.

Nếu The Aqua là bộ sưu tập dinh thự, biệt thự ven sông với kiến trúc Nhật đương đại tinh tế thì Park Village là những căn dinh thự, biệt thự ven kênh với kiến trúc Tân cổ điển Châu Âu thanh lịch, thi vị trong từng đường nét.

Các căn biệt thự The Aqua nổi bật với địa thế kế cận Vịnh Cảng 8,6ha và liền kề dòng Vàm Cỏ Đông, soi mình duyên dáng bên sông nước phương Nam. Trong khi đó, Park Village tựa như “ngôi làng châu Âu” thanh bình, giữa lòng “trái tim sinh thái” Central Park của Waterpoint. Các căn biệt thự được bao bọc bởi ba mặt kênh đào êm ả và công viên trung tâm, tạo nên thế ốc đảo hiếm có, tận hưởng trọn vẹn sự trong lành, thoáng đãng của nguồn sinh khí tươi mát và khởi tạo hành trình nghỉ dưỡng tại gia bằng hệ tiện ích xứng tầm ngay ngưỡng cửa.

Hai khu compound thiết lập không gian sống biệt lập, riêng tư với an ninh đa lớp mà cộng đồng thượng lưu luôn tìm kiếm. Ngay bên ngoài cánh cổng khu compound là nhịp sống tiện nghi đến từ hệ thống tiện ích đô thị “tất cả trong một” của khu đô thị tích hợp Waterpoint. Từ tổ hợp thể dục thể thao 3ha; đường đạp xe; đường chạy bộ; vịnh cảng nước ngọt 8,6ha… đến các câu lạc bộ cộng đồng bên sông, nhà hàng, quán cà phê hay trường song ngữ quốc tế, siêu thị thực phẩm, phòng khám đa khoa đã đi vào vận hành, Waterpoint đáp ứng trọn nhu cầu sống, học tập, làm việc, mua sắm, giải trí.

Số lượng giới hạn, vị trí độc tôn, sự toàn mỹ và độc đáo trong nghệ thuật kiến trúc, chuỗi tiện ích đặc quyền riêng biệt… các dinh thự ven sông, ven kênh trong bộ sưu tập đắt giá nhất Waterpoint không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật biểu trưng cho sự sang trọng đích thực mà còn là gia sản đáng tự hào qua nhiều thế hệ tiếp theo.

Buổi triển lãm nghệ thuật thi vị và những quà tặng xứng “gu thưởng lãm” tinh tế

Xuyên suốt sự kiện, khách hàng đã trải qua những cung bậc cảm xúc của nghệ thuật, âm nhạc và kiến trúc được đầu tư một cách công phu, kỹ lưỡng, mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư Nam Long cũng đã chia sẻ về quá trình hơn 2 thập niên kiến tạo Waterpoint, đưa một vùng đất bãi bồi bên dòng sông huyền thoại Vàm Cỏ Đông trở thành khu đô thị tích hợp chuẩn mực, bài bản mang tầm vóc quốc tế. Từ ý tưởng về một đô thị vệ tinh hỗ trợ giãn dân cho TPHCM theo xu hướng quốc tế, Nam Long cùng các đối tác uy tín trong và ngoài nước đã dành trọn tâm huyết, quy hoạch, phát triển và từng ngày hoàn thiện diện mạo đại đô thị 355ha, thiết lập chuẩn mực của một cuộc sống giàu sức khỏe, sống hạnh phúc và hướng đến những giá trị song hành cùng thời gian.

Nói như bà Phan Ý Linh, một vị khách tham dự, câu chuyện về quá trình kiến tạo thành phố bên sông Waterpoint và những dinh thự The Aqua, Park Village đã để lại những xúc cảm sâu sắc về một cuộc sống thịnh vượng và bền vững đúng nghĩa.

Nơi âm nhạc du dương cất lời kể về những dinh thự giữa miền sông nước, một hành trình sống mới được khai mở, nuôi dưỡng và nối dài bởi vô vàn câu chuyện đề cao chân giá trị của cuộc sống, đó là nếp sống gia đình đa thế hệ, mối gắn kết cộng đồng thông qua cách quy hoạch tôn trọng tối đa tự nhiên, tích hợp tiện ích - dịch vụ và các hoạt động thể thao, văn hóa, vui chơi, giải trí.

Cũng tại sự kiện, chương trình ưu đãi và gói quyền lợi đặc biệt đã được công bố dành cho những tân chủ nhân The Aqua, Park Village với tổng giá trị lên đến 80 tỷ đồng.

Cụ thể, với khách hàng sở hữu dinh thự ven sông The Aqua sẽ được tặng du thuyền Merry Fisher 895 trị giá gần 8 tỷ đồng. Khách hàng sở hữu dinh thự ven kênh Park Village sẽ được tặng xe Mercedes GLC300 gần 2,8 tỷ đồng. Đây được đánh giá là những món quà “chuẩn gu” gia chủ thượng lưu và tinh tế của Waterpoint.

Trong quan niệm của người Á Đông, bất động sản ven sông - không gian sông nước gắn liền với các giá trị về môi trường sống, sinh thái và phong thủy thịnh vượng. Vì thế, các sản phẩm nhà phố, biệt thự ven sông đảm bảo được yếu tố an ninh, thuận di chuyển (kể cả bằng đường sông) và tiện ích xung quanh đầy đủ luôn được săn đón. Đó cũng là lý do tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ sưu tập dinh thự ven sông, ven kênh The Aqua và Park Village. Được biết, các sản phẩm Park Village đang được giới thiệu với mức giá từ 17,7 tỷ đồng/căn, The Aqua giá từ 10 tỷ đồng/căn.