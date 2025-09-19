Giáo dục

Nam sinh lớp 7 túm tóc, xô ngã cô giáo vì bị thu đồ chơi

SGGPO

Ngày 19-9, đại diện UBND phường Định Công, TP Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo Công an phường và đơn vị chức năng của địa phương khẩn trương xác minh làm rõ sự việc một học sinh lớp 7 ở Trường THCS Đại Kim (phường Định Công) có hành vi bạo lực với cô giáo.

Bước đầu xác minh, chiều 16-9, trong lúc chuyển tiết, cô H. đi vào lớp 7A14 thì phát hiện em G.B. là học sinh lớp này đang chơi đồ chơi sắc nhọn. Cô H. đã yêu cầu em B. giao nộp đồ chơi, đồng thời thông báo sẽ thu món đồ chơi này vì đây là vật dụng nguy hiểm.

Tuy nhiên, em G.B. không đồng ý và có hành động túm tay cô để xin lại đồ chơi. Tuy nhiên, cô H. từ chối nên nam sinh này đã túm tay, túm tóc, giật, xô đẩy khiến cô H. bị ngã xuống nền lớp học. Lúc này, nhiều học sinh trong lớp đã can ngăn.

2222.jpg
Hình ảnh cắt ra từ clip ghi lại sự việc học sinh lớp 7 túm tóc, xô ngã giáo viên ngay tại lớp

Sau sự việc, Hiệu trưởng Trường THCS Đại Kim cùng cô H. lên lớp trực tiếp nói chuyện với nam sinh trên và đã có hình thức xử lý tạm thời. Tiếp đó, lãnh đạo nhà trường, cô H. và gia đình em G.B. đã có buổi làm việc. Tại đây, nam sinh đã làm bản tường trình. Phía gia đình đã xin lỗi cô giáo và xin cho con trai tạm nghỉ học để đi thăm khám tâm lý, giáo dục con tại nhà.

NGUYỄN QUỐC

Từ khóa

THCS Đại Kim tịch thu đồ chơi đồ chơi nguy hiểm nam sinh túm tóc cô giáo

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn