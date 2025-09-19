Nam sinh lớp 7 túm tóc, xô ngã cô giáo vì bị thu đồ chơi

Ngày 19-9, đại diện UBND phường Định Công, TP Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo Công an phường và đơn vị chức năng của địa phương khẩn trương xác minh làm rõ sự việc một học sinh lớp 7 ở Trường THCS Đại Kim (phường Định Công) có hành vi bạo lực với cô giáo.

Bước đầu xác minh, chiều 16-9, trong lúc chuyển tiết, cô H. đi vào lớp 7A14 thì phát hiện em G.B. là học sinh lớp này đang chơi đồ chơi sắc nhọn. Cô H. đã yêu cầu em B. giao nộp đồ chơi, đồng thời thông báo sẽ thu món đồ chơi này vì đây là vật dụng nguy hiểm.

Tuy nhiên, em G.B. không đồng ý và có hành động túm tay cô để xin lại đồ chơi. Tuy nhiên, cô H. từ chối nên nam sinh này đã túm tay, túm tóc, giật, xô đẩy khiến cô H. bị ngã xuống nền lớp học. Lúc này, nhiều học sinh trong lớp đã can ngăn.

Hình ảnh cắt ra từ clip ghi lại sự việc học sinh lớp 7 túm tóc, xô ngã giáo viên ngay tại lớp

Sau sự việc, Hiệu trưởng Trường THCS Đại Kim cùng cô H. lên lớp trực tiếp nói chuyện với nam sinh trên và đã có hình thức xử lý tạm thời. Tiếp đó, lãnh đạo nhà trường, cô H. và gia đình em G.B. đã có buổi làm việc. Tại đây, nam sinh đã làm bản tường trình. Phía gia đình đã xin lỗi cô giáo và xin cho con trai tạm nghỉ học để đi thăm khám tâm lý, giáo dục con tại nhà.

NGUYỄN QUỐC