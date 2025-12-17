Bất nhất chọn suất thi học sinh giỏi cấp thành phố

Dự kiến vào tháng 3-2026, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố. Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập ba địa phương và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, do điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất và nguồn kinh phí khác nhau, công tác tuyển chọn học sinh giỏi tại các phường, xã được thực hiện theo nhiều cách.

Theo ghi nhận, phường Gia Định và phường Tân Hòa phân bổ đồng đều số suất dự thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố cho các trường THCS trên địa bàn. Phường Bến Thành có hai trường THCS nên giao cho hai hiệu trưởng tự thỏa thuận việc phân chia số suất dự thi. Phường Vườn Lài chỉ có một trường THCS là Trường THCS Hoàng Văn Thụ nên trường này được phân bổ toàn bộ số suất dự thi. Trong khi đó, các phường Xóm Chiếu, Hòa Hưng đã tổ chức xong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp phường và công bố kết quả.

Cô Nguyễn Thị Phương Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Phước Thắng), cho rằng, việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp phường, xã là phù hợp, góp phần tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho học sinh, đồng thời gắn trách nhiệm của chính quyền cơ sở với chất lượng giáo dục trên địa bàn. Tuy nhiên, do một số phường, xã còn thiếu đội ngũ chuyên viên có chuyên môn sâu về giáo dục để đảm nhiệm các khâu xây dựng đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và xử lý các vấn đề phát sinh nên hiện vẫn tồn tại tình trạng nơi tổ chức, nơi không tổ chức kỳ thi.

Bên cạnh đó, bài toán về kinh phí và hiệu quả tổ chức cũng đặt ra nhiều vấn đề. Đối với những phường, xã chỉ có từ một đến hai trường THCS, việc tổ chức một kỳ thi riêng lẻ vừa tốn kém nguồn lực, vừa chưa thật sự hiệu quả.

Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch UBND xã Châu Pha, cho biết, địa phương không bố trí được nhân sự đúng chuyên môn phụ trách lĩnh vực giáo dục, nên các hoạt động liên quan đến lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn. Đây là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 ở phường, xã, nên địa phương mong muốn Sở GD-ĐT có hướng dẫn cụ thể hơn, đặc biệt là khâu ra đề thi.

Về phương án tổ chức, nhiều địa phương kiến nghị Sở GD-ĐT TPHCM thống nhất phương án tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi trên toàn địa bàn, tránh tình trạng mỗi nơi một kiểu. Đối với phường, xã có số lượng trường THCS nhiều, có thể tận dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của các trường THCS trên địa bàn tham gia hội đồng ra đề và tổ chức kỳ thi.

Riêng những địa phương chỉ có 1-2 trường THCS, cơ quan quản lý có thêm hướng dẫn về mô hình tổ chức thi theo cụm liên phường, liên xã nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tiết giảm chi phí tổ chức nhưng vẫn bảo đảm công bằng. Thời gian tới, sau công tác tuyển chọn học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, mô hình liên phường, liên xã có thể tiếp tục áp dụng cho kỳ thi giáo viên dạy giỏi.

Tại cuộc họp giao ban chuyên môn giữa Sở GD-ĐT TPHCM và đại diện phòng Văn hóa - Xã hội của 168 xã, phường, đặc khu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc thông tin, quy trình vẫn là UBND phường, xã, đặc khu tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp phường, xã, từ đó chọn học sinh tham gia kỳ thi cấp thành phố.

KHÁNH CHI - THU TÂM