Nắng nóng chỉ còn ở Trung bộ, tối nay 2-7, miền Bắc mưa to

Trước đó, cơ quan khí tượng này đưa ra nhận định, từ khoảng ngày 2-7 trở đi, nắng nóng sẽ giảm dần cường độ ở Bắc bộ, về cuối tuần có thể mưa trở lại khi xuất hiện rãnh áp thấp gây mưa.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hôm qua 1-7, các khu vực Hòa Bình, Việt Bắc và đồng bằng Bắc bộ đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-370C hoặc hơn như: Phố Ràng (Lào Cai) 37,40C. Khu vực Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-380C hoặc hơn như: TP Đà Nẵng 38,20C, Tam Kỳ (Quảng Nam) 38,20C, Quảng Ngãi 38,30C, Hoài Nhơn (Bình Định) 38,10C…

Hôm nay 2-7, Trung bộ tiếp tục nắng nóng 35-380C như hôm qua, độ ẩm 50%-55%. Ngày 3-7, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-370C, độ ẩm 55%-60%.

Bầu trời Hà Nội hôm nay 2-7 nhiều mây, dự báo sắp bước vào đợt mưa mới. Ảnh: VĂN PHÚC

Các đài khí tượng quốc tế nhận định, trong 2 ngày tới, nhiệt độ tại TPHCM giảm, cao nhất chỉ khoảng 30-310C, sau đó nhích lên. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, chiều tối nay 2-7 đến sáng 4-7, vùng núi và trung du Bắc bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ chiều 4-7, mưa ở khu vực này giảm.

Chiều tối và đêm 2-7, ở khu vực từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

VĂN PHÚC