Nắng nóng kéo dài đến tháng 8, mưa lớn dồn về cuối năm

Theo đó, hiện tượng ENSO (yếu tố điều phối khí hậu toàn cầu) đang duy trì trạng thái trung tính và khả năng kéo dài đến cuối năm nay với xác suất 55%-90%. Trong điều kiện ENSO trung tính, đồng nghĩa với việc các hình thái thời tiết như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn hoặc khô hạn sẽ xuất hiện ở mức tương đương trung bình nhiều năm (TBNN), song vẫn tiềm ẩn các đợt biến động cục bộ khó lường.

Từ tháng 7 đến 9, dự báo có 6-7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó khoảng 3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Từ tháng 10 đến 12, tiếp tục có thêm 5 cơn bão, trong đó ít nhất 2 cơn có thể đổ bộ đất liền.

Dự báo mưa lớn tăng mạnh từ tháng 7 đến tháng 11. Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ sẽ xuất hiện nhiều đợt mưa vừa đến mưa to từ tháng 7 đến tháng 9. Trung bộ, đặc biệt là Trung Trung bộ và Nam Trung bộ, sẽ là trọng điểm mưa lớn vào tháng 10 và 11, với lượng mưa vượt trung bình nhiều năm khoảng 10%-25%.

Đến tháng 12, lượng mưa tại hầu khắp các khu vực có xu hướng trở về mức xấp xỉ trung bình.

Cục Khí tượng - Thủy văn cũng cho biết, nắng nóng tại Bắc bộ và Trung bộ sẽ còn kéo dài đến khoảng tháng 8 trước khi giảm dần khi không khí lạnh bắt đầu tăng cường từ tháng 10 và mạnh dần trong tháng 11 và 12. Dù nền nhiệt trung bình từ tháng 7 đến hết năm 2025 được đánh giá xấp xỉ trung bình nhiều năm, nhưng sự giao thoa giữa nắng nóng và không khí lạnh trong thời kỳ chuyển mùa có thể gây ra các đợt dông, lốc, sét và mưa đá nguy hiểm, đặc biệt trong các tháng 10 và 11.

Nắng nóng quay lại sau khi bão tan

Riêng trong hai ngày 14 và 15-6, nắng nóng đã quay lại Bắc bộ và Trung bộ sau khi bão số 1 tan trên đất liền Trung Quốc. Tại khu vực Bắc bộ, nhiệt độ ghi nhận lúc 13 giờ ngày 15-6 phổ biến từ 35-37 độ C, một số điểm vượt ngưỡng 37 độ C. Độ ẩm tương đối giảm xuống chỉ còn 55%-65%.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 2 ngày 16 và 17-6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục trải qua nắng nóng, có nơi gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, cục bộ trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động trong khoảng 55%-60%. Riêng khu vực Bắc bộ, nắng nóng cục bộ vẫn tiếp diễn, có nơi vượt 35 độ C. Cơ quan khí tượng đề nghị người dân theo dõi để ứng phó phù hợp với đợt nắng nóng này.