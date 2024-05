Nắng nóng ở miền Trung kéo dài đến 30-5

Hôm nay 27-5, trên phạm vi cả nước có nắng nóng bao trùm diện rộng, nhiệt độ cao nhất có thể vượt 38 độ C. Tuy nhiên, cần đề phòng những cơn mưa do mây đối lưu hoặc dông nhiệt.

Hà Nội nắng oi dần trở lại nhưng dự báo vẫn có những cơn mưa dông nhiệt. Ảnh: VĂN PHÚC

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hôm qua 26-5, ở miền Trung đã có nắng nóng gay gắt, nhiều điểm đo vượt 37 độ C như: Như Xuân (Thanh Hóa) 38 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 38 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,1 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37,5 độ C...

Đồng thời, khu vực Nam bộ cũng có nắng nóng 35-36 độ C hoặc hơn như: Biên Hòa (Đồng Nai) 36,4 độ C, Cao Lãnh (Đồng Tháp) 36,8 độ C… Còn tại miền Bắc có nắng nóng cục bộ (có nơi trên 35 độ C).

Theo một số chuyên gia khí tượng, nguyên nhân gây đợt nắng nóng là do tương tác của cơn bão Ewiniar ở Philippines tương tác với áp thấp nóng phía Tây lục địa châu Á.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, hôm nay 27-5 và ngày mai 28-5, khu vực Trung bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm 45-50%. Đợt nắng nóng này ở khu vực Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30-5.

Ngày 27-5, khu vực Nam bộ vẫn có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C hoặc hơn, độ ẩm 55-60%. Từ ngày 28-5, nắng nóng ở Nam bộ có xu hướng giảm dần (trong dự báo trước đó, cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng ở Nam bộ giảm dần từ ngày 27-5).

Hôm nay 27-5, Bắc bộ cũng có nắng nóng, cục bộ có nơi trên 35 độ C.

