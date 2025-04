Nắng nóng ở TPHCM gia tăng

Nhiệt độ một số nơi tại Nam bộ đã ghi nhận vượt 37 độ C. Nắng nóng đang phát triển rộng. Nguyên nhân do đâu?

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia sáng nay, 6-4, thông tin, nắng nóng tại TPHCM và khu vực Đông Nam bộ đã gia tăng về cường độ trong những ngày qua.

Dự báo nhu cầu phụ tải điện có thể tăng cao do nắng nóng. Ảnh minh họa

Dữ liệu quan trắc vào ngày 5-4, khu vực Đông Nam bộ ghi nhận nhiệt độ cao nhất phổ biến lên tới 35-36 độ C, có nơi lên tới trên 36 độ C như Phước Long (tỉnh Bình Phước) 37,1 độ C và tỉnh Tây Ninh 36,2 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến còn 45-50%.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, ngày 6 và 7-4, Đông Nam bộ sẽ tiếp tục chịu nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất vẫn ở mức 45-50%.

Hệ thống GFS của Hoa Kỳ dự báo nhiệt độ trưa 6-4 tại TPHCM có thể lên tới 38 độ C

Theo dự báo của AccuWeather (Hoa Kỳ), nhiệt độ tại TPHCM trong những ngày tới tiếp tục tăng cao. Hôm nay, 6-4, nhiệt độ cao nhất sẽ đạt 35 độ C và thấp nhất là 25,6 độ C. Những ngày sau đó, nhiệt độ cao nhất dao động từ 35,6 độ C đến 36,1 độ C; thấp nhất từ 25 độ C đến 26,7 độ C. Chỉ số UV dự báo ở mức cao - từ 7 đến 13, gây nguy hiểm cho người nhạy cảm. Gió Đông Nam có tốc độ khoảng 14,5km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục nhận định, nắng nóng ở khu vực miền Đông Nam bộ và TPHCM có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-4.

Nguyên nhân chính của đợt nắng nóng này là do áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh, tạo ra tình trạng trời trong, ít mây, làm bức xạ mặt trời chiếu trực tiếp vào mặt đất. Hiện tượng El Nino có thể góp phần làm tăng nhiệt độ toàn cầu, dẫn đến nắng nóng ở nhiều khu vực, bao gồm Đông Nam Á.

Tỉnh Trạm đo Nhiệt độ (°C) Bình Phước Phước Long 37,1 Đồng Phú 36,7 Tây Ninh Tây Ninh 36,2 Trị An 35,5 Đồng Nai Biên Hòa 35,6 Tà Lài 36 Long Khánh 35,6 Bình Dương Thủ Dầu Một 35,6

Các chuyên gia thời tiết cảnh báo, nắng nóng kết hợp độ ẩm thấp có thể gây ra nhiều nguy cơ như cháy nổ, hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, cũng như các vấn đề về sức khỏe như mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt.

Để bảo vệ sức khỏe trong đợt nắng nóng, người dân nên hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 15 giờ, mặc quần áo sáng màu, thoáng mát và thấm mồ hôi, đồng thời uống đủ nước và sử dụng các biện pháp che chắn khi ra ngoài.

