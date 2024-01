Ngành biển Khánh Hòa có khởi đầu ấn tượng trong năm 2024

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 1-2024, tổng sản lượng thủy sản trong toàn tỉnh đạt hơn 8.180 tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Đối với du lịch, ước tính tháng đầu năm, Khánh Hòa đã đón 721.500 lượt khách lưu trú, tăng 110,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhận lộc từ biển, ngư dân vươn khơi, sản lượng tăng cao

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 1-2024, tổng sản lượng thủy sản trong toàn tỉnh đạt hơn 8.180 tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có gần 7.596 tấn cá, hơn 315 tấn tôm, hơn 269 tấn các loại thủy sản khác.

Ngư dân sẵn sàng ra khơi đánh bắt xuyên tết

Đối với khai thác thủy sản, trong thời gian cuối năm 2023 đến đầu năm nay tình hình thời tiết thuận lợi, ngư dân thường xuyên báo tin vui khi liên tục gặp các luồng cá ngừ, cá thu, mực,... sản lượng đánh bắt đạt khá.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao nên nhiều tàu cá đã tích cực vươn khơi, bám biển, nhờ đó, sản lượng thủy sản khai thác của ngư dân trong toàn tỉnh đạt gần 7.879 tấn, tăng 2,04% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với nuôi trồng thủy sản, mặc dù nhu cầu tiêu thụ dịp tết tăng nhưng chủ yếu tiêu thụ mạnh các loại cá biển, tôm hùm xanh, riêng tôm hùm bông tuy đã được thu mua trở lại nhưng sản lượng thu hoạch không cao. Do đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng trong toàn tỉnh tháng 1-2024 chỉ đạt hơn 301 tấn, giảm 1,79% so với cùng thời điểm này năm trước.

Tại lễ ra quân khai thác hải sản năm 2024, ngày 29-1, ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa cho biết, hoạt động khai thác hải sản đã đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, góp phần ổn định đời sống cho hàng chục nghìn ngư dân trong tỉnh. Năm 2023 sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt 101.243 tấn, tăng 1,13% so với năm 2022; kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh đạt 729 triệu USD, chiếm gần 41,66% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Du lịch Khánh Hòa, khởi sắc đầu năm

Nha Trang chỉnh trang đô thị, đón Tết Giáp Thìn

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, ước tính trong tháng 1-2024, toàn tỉnh Khánh Hòa đã đón 721.500 lượt khách lưu trú, tăng 110,2% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó có 520.000 lượt khách quốc tế, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 3.869,1 tỷ đồng, tăng 98,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Lễ hội Lân sư rồng tại TP Nha Trang

Trong dịp tết, Khánh Hòa sẽ đón nhiều chuyến bay quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan. Bên cạnh đó, thời gian nghỉ tết kéo dài, dự báo nhu cầu du lịch của khách nội địa sẽ tăng cao. Hiện tại, Sở Du lịch Khánh Hòa đã chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường công tác truyền thông quảng bá, lên kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, ẩm thực để phục vụ khách du lịch trong đợt Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Năm 2024, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu 40.500 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, bên cạnh tổ chức các sự kiện, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch ở thị trường khách quốc tế: Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, Thái Lan, Nhật Bản…

CÔNG NHÂN