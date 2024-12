Ngày 11-12, UBND tỉnh Long An cho biết, năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tiếp tục phục hồi, quý sau cao hơn quý trước, ước cả năm đạt 8,3%, đứng thứ 3 vùng ĐBSCL (sau Trà Vinh tăng 10% và Hậu Giang tăng 8,76%).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Long An đứng thứ 3 vùng ĐBSCL

Cùng với đó, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Long An đến nay đạt hơn 24.000 tỷ đồng, ước cả năm đạt khoảng 25.000 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư: số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 59%, vốn đăng ký tăng 41,3% so cùng kỳ.

Về giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 80% kế hoạch, thuộc tốp đầu cả nước, triển vọng cả năm sẽ đạt được 100%. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là 1.364 ha, đạt 116,3% kế hoạch.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, vượt kế hoạch đề ra (kinh phí vận động đến nay hơn 20,2 tỷ đồng); hoàn thành sửa chữa, xây dựng 219 căn nhà tình nghĩa.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được, năm 2024 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm “về đích” trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng. Tỉnh Long An tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng cốt lõi là hình thành “3 vùng - 1 trung tâm - 2 hành lang - 6 trục”.

UBND tỉnh Long An cũng đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đề ra từ 8,5-9,0%.

