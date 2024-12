Giá vàng trong nước tăng dựng đứng

Vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 11-12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp SJC, PNJ, Tập đoàn Phú Quý và Công ty Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng 1 triệu đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết vàng SJC ở mức 84,6 triệu đồng/lượng mua vào và 87,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 87,1 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 cũng được các doanh nghiệp tăng 1 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 84,43 triệu đồng/lượng mua vào và 85,93 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 800.000 đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán, niêm yết ở mức 84,3 triệu đồng/lượng mua vào và 85,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng 800.000 đồng chiều mua và 900.000 đồng chiều bán, giao dịch ở mức 84,6 triệu đồng/lượng mua vào và 85,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 800.000 đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán, giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 84,5 triệu đồng/lượng mua vào và 85,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Ảnh minh họa

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 10-12 tăng lên 2.693,8 USD/ounce, tăng thêm 34,1 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 11-12 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng lên 2.700,4 USD/ounce, tăng thêm 8 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 82,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 4,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở khoảng 3,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng dựng đứng, chạm mốc 2.700 USD/ounce vì được sự hỗ trợ từ nhiều phía. Cụ thể, lo ngại về căng thẳng leo thang ở Trung Đông đang thúc đẩy nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn vào vàng. Cùng với đó, nhiều nước đang bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ngân hàng trung ương Canada đã cắt giảm lãi suất, sau đó là Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) dự kiến sẽ giảm lãi suất trong tuần này.

Tiếp đến có thể là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ giảm lãi suất đợt tiếp theo trong cuộc họp tuần tới. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch dự đoán 86% khả năng FED sẽ cắt giảm thêm 0,25 điểm % lãi suất tại cuộc họp ngày 17 và 18-12.

Hiện thị trường vàng đang chờ đợi dự liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ dự kiến công bố trong 2 ngày tới để có thể dự đoán được việc giảm lãi suất của FED cũng như hướng đi của giá vàng.

NHUNG NGUYỄN