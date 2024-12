Giá vàng thế giới tăng phi mã, giá vàng nhẫn 9999 vượt xa 86 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp SJC, PNJ, Tập đoàn Phú Quý và Công ty Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng thêm 400.000 cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua, niêm yết vàng SJC ở mức 84,8 triệu đồng/lượng mua và 87,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) cũng tăng 400.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 87,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng tiếp tục tăng mạnh. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 400.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 84,78 triệu đồng/lượng mua vào và 86,28 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ cũng tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 84,9 triệu đồng/lượng mua vào và 86,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 84,5 triệu đồng/lượng mua vào và 85,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 84,7 triệu đồng/lượng mua vào và 86,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Ảnh minh họa

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 11-12 vượt 2.700 USD/ounce, lên 2.717,5 USD/ounce, tăng 23,7 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 12-12 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng lên 2.724,8 USD/ounce, tăng 8 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 83,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 3,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở khoảng 2,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng phi mã, vượt xa mức 2.700 USD/ounce được giới phân tích nhận định do chỉ số CPI dự kiến của Mỹ vừa công bố sẽ bật đèn xanh cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Cụ thể, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ vào hôm 11-12 cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,3% theo tháng và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. CPI lõi, loại trừ giá năng lượng và thực phẩm, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,3% so với tháng 11-2023. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của FED. Theo Công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang định giá 96% khả năng lãi suất sẽ giảm 0,25 điểm % vào tuần tới. Hiện tại, các nhà giao dịch dự đoán 96% khả năng FED sẽ cắt giảm thêm 0,25 điểm % tại cuộc họp diễn ra ngày 17 và 18-12, so với mức khoảng 86% trước khi báo cáo lạm phát được công bố. Hiện thị trường đang tập trung vào dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) để rõ hơn lộ trình cắt giảm lãi suất của FED thời gian tới.

NHUNG NGUYỄN