Ngành du lịch và công thương: Chung tay thu hút khách

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng các đại biểu tham quan một gian hàng tại hội chợ. Ảnh: ANH GIA

Điểm hẹn du lịch của khu vực

Tham dự lễ khai mạc ITE HCMC 2024 có các đồng chí: Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng... Cả hai sự kiện hội chợ đều diễn ra từ ngày 5 đến 7-9, thu hút khoảng 700 nhà lãnh đạo thuộc các tổ chức, doanh nghiệp du lịch, công thương hàng đầu thế giới đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ… Với chủ đề “Du lịch bền vững - Kiến tạo tương lai”, ITE HCMC 2024 kỳ vọng các quốc gia, vùng lãnh thổ… tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển du lịch bền vững, có kế hoạch chung hướng đến giảm phát thải trên toàn cầu, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống và môi trường văn hóa vì thế hệ hôm nay cũng như mai sau.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, thông tin, ITE HCMC 2024 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với gần 480 đơn vị tham gia triển lãm. Các gian hàng trong nước chiếm 77%, gian hàng nước ngoài chiếm 23%. Trong đó, nhiều đơn vị quốc tế đầu tư gian hàng lớn, quy mô, cho thấy sự quan tâm và đánh giá cao thị trường du lịch Việt Nam. Một hoạt động nổi bật của ITE HCMC là chương trình Người mua quốc tế cũng đạt mức tăng trưởng 10% so với năm 2023. Với 220 người mua quốc tế đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến thiết lập hơn 10.000 cuộc hẹn thương mại B2B (giao dịch trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp), tạo điều kiện cho việc kết nối mạng lưới, đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác trong tương lai.

Bên cạnh các thị trường du lịch trọng điểm như Australia, Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Ấn Độ, khu vực Trung Đông… lần đầu tiên, ITE HCMC 2024 chào đón người mua quốc tế đến từ Brazil, CH Czech, Bangladesh, Pakistan. Đặc biệt, sự góp mặt của các tập đoàn lữ hành hàng đầu thế giới như Flight Center Travel Group (Australia), Intrepid (Australia), Collette (Mỹ), Exim Tour thuộc Tập đoàn DERTour (Đức) mở ra cơ hội lớn trong việc mở rộng, thúc đẩy thị trường khách quốc tế đến Việt Nam và tiếp tục nâng cao hình ảnh, vị thế của ITE HCMC ở châu Á.

Theo Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), trong quý 1-2024, đã có hơn 285 triệu khách du lịch quốc tế trên toàn cầu, đạt 97% so với mức trước đại dịch Covid-19. Trong đó châu Á - Thái Bình Dương đạt 82% so với trước đại dịch. Riêng Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2024, tổng số khách quốc tế đạt gần 10 triệu lượt, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước và tăng gần 2% so với cùng kỳ 2019. Cùng với sự phục hồi về số lượng khách đi du lịch, các xu hướng du lịch cũng có nhiều thay đổi. Trong đó, xu hướng du lịch gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa không chỉ là xu hướng nổi trội mà còn là yêu cầu tất yếu của ngành du lịch hướng đến sự phát triển bền vững.

Kỳ vọng đưa thương hiệu Việt đi muôn nơi

Chiều 5-9, khá đông khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu tại các gian hàng thuộc ITE HCMC cũng như Hội chợ triển lãm quốc tế Quà tặng, quà lưu niệm TPHCM. Chị Ngô Mai Hoa (ngụ tỉnh Tiền Giang) đang mê mẩn bên gian hàng túi xách, bóp… làm từ lục bình, cho biết, gia đình chị cũng có nghề làm túi xách nên thông qua hội chợ lần này, gia đình mong muốn được kết nối trực tiếp, tìm thêm đối tác tiêu thụ hàng hóa.

Khách tìm hiểu các sản phẩm quà tặng làm từ lục bình tại Hội chợ triển lãm quốc tế Quà tặng, quà lưu niệm TPHCM

Bà Thanh Nguyễn, Giám đốc điều hành Công ty Việt Phong (chuyên về sản phẩm từ da cá sấu) chia sẻ, tính đến chiều 5-9, lượng khách đến tìm hiểu, hỏi về các sản phẩm quà tặng, đồ lưu niệm khá nhiều. “Sản phẩm của chúng tôi được xuất khẩu nhiều sang Nga cũng như bán tại các khu du lịch trong nước. Qua sự kiện lần này, tôi mong muốn được lan tỏa thương hiệu Việt đến với bạn bè quốc tế”. Cách đó không xa, gian hàng của ông Nguyễn Ngọc Luận, Giám đốc Điều hành thương hiệu cà phê Meet More, thu hút khá đông khách Ấn Độ, châu Âu… Chia sẻ với PV Báo SGGP, ông Luận hồ hởi cho hay đã chốt được nhiều đơn hàng quà tặng cho các đoàn khách quốc tế và họ sẽ đem về nước vào ngày 7-9.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, sự bắt tay giữa ngành công thương và ngành du lịch nhằm cộng hưởng sự lan tỏa, quảng bá sản phẩm trực tiếp đến khách hàng có nhu cầu. Dịp này, ngành công thương cũng phối hợp với các quận, huyện tổ chức nhiều chương trình như khuyến mãi hàng hiệu quy mô lớn giảm giá 80%-90% tại SC Vivo City (quận 7) và Union Square (quận 1); khám phá Phố ẩm thực đêm Sky Garden (quận 7)… Mục tiêu hướng đến là tạo dấu ấn với du khách, nhắc nhớ khách trong nước và quốc tế vào đầu tháng 9 hàng năm TPHCM sẽ có nhiều sự kiện du lịch, thương mại lớn…

Dự kiến, 3 ngày diễn ra 2 hội chợ sẽ mở ra nhiều cơ hội ký kết hợp tác, quảng bá du lịch TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung đến với bạn bè thế giới.

Sở Du lịch TPHCM thông tin, 8 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch TPHCM đón hơn 3,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21% so với cùng kỳ, khách nội địa là hơn 23 triệu lượt, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt hơn 123.000 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ.

Giai đoạn 2022-2025, Sở Du lịch TPHCM phối hợp với nhiều đơn vị liên quan triển khai chương trình du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) với các nội dung trọng tâm: xây dựng và ban hành “Chính sách du lịch MICE TPHCM”, xây dựng các chương trình tour tham quan TPHCM, thành lập tổ công tác du lịch MICE. Đến năm 2030, TPHCM phấn đấu trở thành điểm đến hàng đầu tại châu Á với hình ảnh thành phố “Cởi mở - trẻ trung - sống động - hứng khởi - hướng về tương lai”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM NGUYỄN VĂN DŨNG: Tăng cơ hội tiếp cận thị trường mục tiêu Sau hơn 2 năm khôi phục hoạt động, ngành du lịch toàn cầu gần như đã phục hồi so với trước đại dịch Covid-19. ITE HCMC 2024 là cơ hội quý báu để cập nhật, học tập kinh nghiệm quốc tế, nhất là trong giai đoạn ngành du lịch TPHCM đang tăng tốc triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Đây cũng là lần đầu tiên ITE HCMC và Hội chợ triển lãm quốc tế Quà tặng, quà lưu niệm diễn ra cùng không gian, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới cho khách tham quan. Cả hai sự kiện góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh, bản sắc của Việt Nam và điểm đến TPHCM qua các sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm đặc trưng; tăng khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu quà tặng, quà lưu niệm phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.

Ông TRẦN ĐOÀN THẾ DUY, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel: Bắt đầu đón các đoàn khách lớn Ở thời điểm hiện tại, công ty đang tập trung vào 2 thị trường trọng điểm Trung Đông (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Kuwait…) và Trung Quốc. Đối với thị trường Trung Đông, Vietravel đã kiên trì khai thác trong suốt thời gian vừa qua và đã nhận được những đoàn khách lớn vào năm 2024 cũng như 2025. Về phía thị trường Trung Quốc, dù thời gian qua lượng khách quay trở lại Việt Nam còn hạn chế, nhưng Vietravel kỳ vọng tới đây sẽ đón được lượng khách đáng kể từ thị trường này.

Bà TRẦN PHƯƠNG LINH, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ thông tin BenThanh Tourist: Thêm các chương trình giảm giá, ưu đãi Dịp này, công ty tung ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá tour du lịch cao nhất tới 5 triệu đồng cùng hàng loạt dịch vụ kèm quà tặng chất lượng khác dành riêng cho du khách tại ITE HCMC 2024. Ví dụ, BenThanh Tourist giảm giá trực tiếp 5 triệu đồng cho tour châu Âu. Công ty cũng áp dụng mức giảm khoảng 2 triệu đồng cho tour đến các thị trường Đông Bắc Á… Trong 3 ngày diễn ra hội chợ, Khách sạn Viễn Đông (275A đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM), thuộc hệ thống BenThanh Tourist, ưu đãi giảm 20% phí thuê phòng hội nghị áp dụng cho các đơn đặt hàng đến hết ngày 30-9. Đồng thời, khách hàng đặt dịch vụ lưu trú khách sạn được giảm 15% phí dịch vụ ăn uống áp dụng cho thực đơn theo món, ẩm thực phục vụ tại phòng.

Tin liên quan Đến ITE HCMC 2024 mua tour, đồ lưu niệm giá mềm

THI HỒNG