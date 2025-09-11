Ngành in hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên số

Sau 15 năm hình thành và phát triển, Hội In TPHCM đã trở thành mái nhà chung của hàng trăm doanh nghiệp, góp phần đưa thành phố trở thành trung tâm in ấn lớn nhất cả nước.

Tôn vinh các tập thể, cá nhân gắn bó, đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của ngành trong suốt 15 năm

Ngày 10-9, Hội In TPHCM tổ chức Diễn đàn Ngành In TPHCM năm 2025 và tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Ngô Anh Tuấn, Chủ tịch Hội In TPHCM chia sẻ trong bối cảnh chuyển đổi số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), ngành in đối diện với nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội để tối ưu quy trình, nâng cao năng suất, giảm chi phí và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Sau 15 năm hình thành và phát triển, Hội In Thành phố đã trở thành mái nhà chung của hàng trăm doanh nghiệp, góp phần đưa thành phố trở thành trung tâm in ấn lớn nhất cả nước, chiếm hơn 60% tổng sản lượng in Việt Nam.

Các đại biểu giao lưu tại chương trình kỷ niệm

Theo ông Ngô Anh Tuấn, ngành in không chỉ đồng hành với các hoạt động văn hóa – giáo dục thông qua sách báo, giáo trình, mà còn đóng vai trò quan trọng trong thương mại, đặc biệt ở lĩnh vực bao bì, nhãn mác, xuất khẩu hàng hóa.

Ông Ngô Anh Tuấn nhấn mạnh, ngành in TPHCM đã khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Ngành in đã kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tạo dựng liên minh hợp tác, hướng tới thị trường khu vực và quốc tế.

Sự kiện đánh dấu 15 năm Hội In TPHCM – Hành trình in dấu, vững bước vươn xa cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10.

Dịp này, Hội In TPHCM đã tôn vinh những tập thể, cá nhân đã gắn bó, đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của ngành trong suốt 15 năm qua.

