Ngành Tài chính TPHCM đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố

Sở Tài chính TPHCM vừa tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Năm 2025, Ngành Tài chính TPHCM đã đoàn kết, thống nhất, đồng lòng vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả rất tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận (trái) tặng hoa chúc mừng Sở Tài chính TPHCM.

Những điểm sáng nổi bật năm 2025

Năm 2025, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, hợp nhất địa giới hành chính và chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cao độ, hoàn thành việc sắp xếp, ổn định tổ chức và triển khai nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư công, công sản, tài sản, giải quyết các dự án tồn đọng, thu hút đầu tư, thành lập mới các doanh nghiệp, thu hút lượng vốn đầu tư lớn vào thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn…

Với việc hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong năm 2025, Ngành Tài chính đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an sinh của Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cụ thể như sau:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố đạt 800.043 tỷ đồng, bằng 119,1% dự toán Trung ương giao và 114,7% dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao, xếp thứ nhất cả nước, cao nhất từ trước tới nay.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 239.327 tỷ đồng, đạt 122,4% dự toán Trung ương giao và 83% dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao, bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ chi, an sinh xã hội và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Thực hiện thực hành tiết kiệm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính.

Công tác quản lý chi ngân sách được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Thông qua rà soát, cắt giảm các khoản chi chưa thật sự cấp bách, toàn Thành phố đã tiết kiệm được 1.205 tỷ đồng. Đồng thời, Sở đã tham mưu bảo đảm 6.094 tỷ đồng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế, giải quyết chế độ cho 6.332 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định.

Tập trung rà soát, xử lý và tham mưu UBND Thành phố xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, tổng số 727/838 dự án, đạt 87% kế hoạch, tổng mức đầu tư các dự án được xử lý 141.000 tỷ đồng, tổng diện tích 16.000 ha.

Trong lĩnh vực đầu tư công, tổng giá trị giải ngân kế hoạch năm 2025 (đến ngày 31/1/2026) đạt 114.307 tỷ đồng, tương đương 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thành phố đã bố trí vốn đầu tư công cho 2.870 dự án hạ tầng xã hội với tổng vốn 27.337.054 triệu đồng; đồng thời thẩm định, tham mưu chủ trương đầu tư 54 dự án chuẩn bị cho giai đoạn 2026-2030.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 8,37 tỷ USD, tăng 24,2% so với năm 2024.

Đối với đầu tư trong nước, Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương 88 dự án có sử dụng đất, với tổng vốn đầu tư hơn 521.189 tỷ đồng.

Công tác huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngoài ngân sách theo phương thức đối tác công tư (PPP) được đẩy mạnh theo đúng các quy định hiện hành và đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, đã thực hiện thủ tục công tác chuẩn bị đầu tư cho 23 dự án, lựa chọn nhà đầu tư 5 dự án, đều là các dự án hạ tầng quy mô lớn, có tính lan tỏa cao, có vai trò chiến lược, tác động sâu rộng đến cấu trúc giao thông, không gian đô thị, góp phần giải quyết bài toán giao thông nội đô và mở rộng không gian phát triển cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong đó, 3 dự án quan trọng đã khởi công, động thổ vào ngày 15/1/2026 chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc gồm: Dự án cầu Cần Giờ, dự án cầu Phú Mỹ 2 và dự án Khu Liên hợp TDTT Rạch Chiếc, với tổng mức đầu tư hơn 180 ngàn tỷ đồng. Bên cạnh đó, các dự án PPP chuyển tiếp cũng được đẩy nhanh tiến độ xử lý (gồm 28 dự án triển khai từ trước Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020). Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án PPP chuyển tiếp trên tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả), tập trung cao độ hoàn thành các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Công tác phát triển doanh nghiệp đạt nhiều tín hiệu tích cực. Trong năm 2025, Thành phố có 59.823 doanh nghiệp thành lập mới, với vốn đăng ký mới đạt 961.041 tỷ đồng; vốn đăng ký bổ sung của doanh nghiệp đang hoạt động đạt 1.049.701 tỷ đồng. Tổng vốn đăng ký mới và bổ sung đạt 2.010.742 tỷ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Công tác hỗ trợ, phát triển kinh tế tư nhân gắn với triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW được xác định là khâu đột phá và then chốt để triển khai 1 trong “bộ tứ trụ cột” nghị quyết của Trung ương nhằm khơi thông nguồn lực từ kinh tế tư nhân, đóng góp vào tăng trưởng của Thành phố. Với nhiệm vụ quan trọng đó, Sở Tài chính đã tham mưu Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU và trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2025 nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Thông qua Diễn đàn mùa thu Thành phố Hồ Chí Minh - Hoa Kỳ năm 2025 và các hội nghị xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, Sở đã chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành để tham mưu UBND Thành phố tiếp và làm việc với hàng trăm nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tập đoàn kinh tế, các hiệp hội đầu tư lớn trên thế giới đang quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong lĩnh vực: tài chính quốc tế, trung tâm dữ liệu lớn, logistics gắn với khu thương mại tự do, công nghệ cao...

Về hỗ trợ lãi suất cho các dự án đầu tư theo định hướng phát triển của thành phố, sau hơn 2 năm được HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND nhưng chưa thể triển khai do còn vướng mắc về cơ chế, chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 11/2025, Sở Tài chính đã tham mưu Thành phố phê duyệt 6 dự án được tham gia chính sách hỗ trợ lãi suất của thành phố. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện và giải ngân cho hàng chục doanh nghiệp với tổng kinh phí 236 tỷ đồng, 181 phương án kinh doanh của hộ nông dân với tổng kinh phí hỗ trợ 28 tỷ đồng đã tham gia các chính sách hỗ trợ kích cầu theo Nghị quyết 117/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Qua đó, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp tục đồng hành, gắn bó và phát triển lâu dài cùng Thành phố.

Bên cạnh đó, Sở cũng phối hợp với các đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận cấp thẻ đi lại doanh nhân APEC cho hơn 800 doanh nhân, doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện tối đa cho doanh nhân đi lại, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh trong các quốc gia thuộc khối APEC.

Đặc biệt, Sở Tài chính đã tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, trình Quốc hội phê chuẩn ban hành Nghị quyết số 260/2025/QH15; đồng thời được giao chủ trì, phối hợp bộ ngành, các sở ngành tham mưu xây dựng 8 Nghị định của Chính phủ về triển khai Trung tâm tài chính quốc tế, một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang tính chiến lược của Thành phố.

Với những nỗ lực, kết quả đạt được, Đảng bộ Sở Tài chính đã được Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và quyết định tặng thưởng Bằng khen đơn vị hoành thành suất sắc, tiêu biểu năm 2025; đồng thời được Chủ tịch UBND Thành phố ký tờ trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Cờ thi đua năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh (trái) tặng hoa chúc mừng Sở Tài chính.

Phương hướng, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Năm 2026 là năm đầu của giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời là năm bản lề triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành. Trong bối cảnh đó, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh xác định rõ các nhiệm vụ đặc thù, trọng tâm, mang tính chiến lược và lâu dài.

Thứ nhất, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15. Với vai trò là cơ quan chủ trì, đầu mối tham mưu về tài chính - ngân sách, đầu tư và huy động nguồn lực, Sở Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, bảo đảm tổ chức thực hiện nhanh, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tham mưu quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển, gắn chặt giữa quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với kế hoạch tài chính - ngân sách và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Thứ ba, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư, nhất là các dự án có quy mô lớn, dự án tồn đọng, kéo dài và các dự án trọng điểm sau sắp xếp địa giới hành chính. Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, phân loại khó khăn, vướng mắc; tham mưu các giải pháp về cơ chế, chính sách, tài chính - ngân sách, đầu tư, đất đai, đấu thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân và đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Thứ tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó chú trọng các dự án đầu tư chiến lược, dự án hạ tầng quy mô lớn, có tính lan tỏa cao. Sở Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu đẩy mạnh các hình thức huy động vốn ngoài ngân sách, đặc biệt là đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); triển khai hiệu quả các dự án PPP theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; theo dõi, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án PPP chuyển tiếp.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026-2030 dự kiến bằng 1,58 lần so với giai đoạn 2021-2025, tương ứng tăng thêm khoảng 1.886.238 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính tham mưu lãnh đạo Thành phố điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm cân đối lớn của ngân sách Thành phố.

Thứ sáu, tập trung cao độ cho nhiệm vụ tham mưu vận hành Trung tâm tài chính quốc tế, một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mới và có tính chất đặc biệt. Sở Tài chính tiếp tục là đầu mối tham mưu xác định vị trí, ranh giới, quy hoạch không gian; chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, tổ chức bộ máy và điều kiện cần thiết để từng bước hình thành và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

Thứ bảy, hoàn thành phương án sắp xếp trụ sở, tài sản công để đảm bảo ổn định và khai thác hiệu quả nguồn lực, tránh lãng phí trong quý I/2026.

Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025

Song song với các nhiệm vụ trên, Sở Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, bố trí theo vị trí việc làm, bổ sung đủ đội ngũ cán bộ công chức phục vụ công tác tham mưu các nhiệm vụ chủ yếu của Thành phố; tăng cường phối hợp liên ngành, liên cấp; qua đó nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

P.V