Ngày 1-1-2026, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 117.000 hành khách

Sáng 1-1-2026, không khí tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sôi động ngay từ những giờ đầu năm mới. Theo Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, lưu lượng chuyến bay và hành khách trong ngày đầu tiên của năm 2026 ở mức cao, phản ánh nhu cầu đi lại, du lịch và thăm thân của người dân sau thời khắc giao thừa.

Hành khách tại nhà ga T3 sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đông đúc trong ngày đầu năm mới. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cụ thể, trong ngày 1-1, toàn sân bay dự kiến khai thác 759 chuyến bay, trong đó có 739 chuyến bay chở khách, còn lại là các chuyến bay hàng hóa, charter và ferry. Số chuyến bay đi và đến tương đối cân bằng, với 378 chuyến bay đi và 381 chuyến bay đến. Các đường bay quốc nội tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, phục vụ nhu cầu di chuyển giữa TPHCM và các địa phương trên cả nước, trong khi các chuyến bay quốc tế cũng ghi nhận lượng khách ổn định.

Tổng số hành khách dự kiến trong ngày đạt hơn 117.000 người. Trong đó, lượng khách đi khoảng 58.000 người và khách đến hơn 59.000 người. Riêng khu vực quốc nội chiếm trên một nửa tổng lượng hành khách, cho thấy xu hướng người dân lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không để nghỉ Tết Dương lịch, du lịch ngắn ngày...

Nhà ga T3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại nhà ga T3, Trung tâm Điều hành sân bay cho biết, có 281 chuyến bay được khai thác với gần 38.000 hành khách. Công tác điều hành, phân bổ quầy thủ tục, soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý được tăng cường nhằm hạn chế ùn ứ trong khung giờ cao điểm buổi sáng.

Ghi nhận tại sân bay, hành khách có mặt khá sớm, tâm trạng phấn khởi trong ngày đầu năm mới. Lực lượng chức năng, các đơn vị phục vụ mặt đất và hãng hàng không phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an ninh, an toàn bay, góp phần giúp hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất diễn ra thông suốt, ổn định trong sáng 1-1.

Tại hai đầu mối giao thông quan trọng là Bến xe miền Đông mới và Bến xe miền Tây, theo ghi nhận, công tác phục vụ hành khách tại các bến xe triển khai khá chủ động, ổn định, bảo đảm an toàn và không tăng giá vé.

Hành khách xếp hàng chờ lên xe về quê tại Bến xe miền Đông mới, khuya 31-12-2025. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại Bến xe miền Đông mới, lượng hành khách kéo dài từ chiều tối 31-12-2025 đến sáng 1-1-2026, có khoảng 7.000 lượt hành khách qua bến. Đại diện Bến xe miền Đông mới cho biết, sẽ phục vụ khoảng 29.000 lượt hành khách với hơn 1.700 lượt xe xuất bến từ nay đến ngày 4-1. Các tuyến xe đi các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ được dự báo đông khách.

Hành khách về quê sáng 1-1-2026, tại Bến xe miền Tây. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại Bến xe miền Tây chiều tối 31-12-2025 đến sáng 1-1-2026, lượng hành khách thông qua bến khoảng 34.000 lượt khách đi lại, chủ yếu trên những tuyến về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Dự báo sản lượng hành khách xuất bến tăng hơn 15% so với cùng kỳ Tết Dương lịch năm trước.

Lãnh đạo các bến xe khẳng định đảm bảo đủ phương tiện, nhân lực và phương án tăng cường xe khi cần thiết, không để xảy ra tình trạng quá tải hay “cháy vé”. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường giám sát an toàn giao thông, góp phần đảm bảo cho người dân có những chuyến đi an toàn, thuận lợi trong dịp đầu năm mới.

QUỐC HÙNG